Véhicules fabriqués en Algérie livrés en 5 jours avec le financement islamique de la BNA

La Banque Nationale d’Algérie révèle des chiffres positifs pour la finance islamique en Algérie. Plus de 3 000 milliards de centimes ont été épargnés, avec des financements dépassant les 800 milliards de centimes jusqu’à fin août dernier.

Les responsables de la banque affirment être prêts à financer les voitures produites localement dès le début des ventes en usine prévues pour décembre prochain. Les clients recevront leur voiture en seulement 5 jours après le dépôt de la première facture.

La banque dévoile également de nouvelles options de financement pour les voitures en Algérie, qu’elles soient importées ou locales, conformes à la charia. Ces options comprennent des véhicules Mercedes fabriqués en Algérie, ainsi que des voitures Fiat, Jac, et Opel avec un financement pouvant atteindre 100 %. L’option de location-vente, applicable également aux voitures utilitaires, offre un financement de 70 %.

Amina Othmani, la responsable du département de la finance islamique à la Banque Nationale Algérienne, déclare dans une interview accordée à un média arabophone que la banque était prête depuis 2020 à financer les voitures produites localement. Le financement s’élève à 90 % de la valeur de la voiture, avec une livraison en 5 jours après le dépôt de la première facture.

Accord avec Mercedes et opportunités pour Fiat, Jac et Opel

La représentante de la Banque Nationale d’Algérie a révélé des opportunités pour l’acquisition de véhicules utilitaires Mercedes par des professionnels grâce à un produit de financement participatif. Un accord a été conclu avec la société Mercedes, et cette offre s’étend à toutes les autres marques telles que Fiat, Jac et Opel, qui peuvent actuellement être importées.

Le financement couvre 100 % du prix de la voiture si ce montant reste dans la limite de 70 % du financement total du projet. Othmani précise : « L’opération concerne uniquement les professionnels et les investisseurs souhaitant acquérir des véhicules utilitaires pour leurs projets, et non des voitures touristiques pour les particuliers. »

Selon Othmani, la finance islamique connaît une forte croissance en termes de services et de demande au cours des derniers mois. Le nombre de produits proposés par la Banque Nationale d’Algérie est passé de 9 à 15, dont un produit numérique permettant aux clients d’obtenir un financement depuis leur domicile d’un simple clic. Il s’agit de la vente d’équipements électroménagers et électroniques par le biais de la finance participative.

La responsable de la finance islamique évoque également d’autres produits en attente d’approbation de la Banque d’Algérie, notamment des produits liés à l’exploitation, aux dépôts, et aux particuliers. Ces produits concernent les opérations de construction et d’aménagement de logements. De plus, de nouvelles offres de produits sont actuellement à l’étude au sein de la banque, en vue de leur prochaine commercialisation.

Des financements importants pour les particuliers et les entreprises

Othmani révèle que les financements ont atteint près de 8 milliards de dinars, principalement destinés aux équipements individuels et aux financements immobiliers, notamment la location-vente d’équipements. Ces financements sont proposés aux entreprises et aux professionnels, ainsi que pour le financement de l’achat de matières premières.

En ce qui concerne le financement de projets d’investissement, Othmani explique que d’importants projets sont actuellement à l’étude au sein de la commission de financement spéciale de la Banque Nationale d’Algérie. Le premier projet a été approuvé en 2022, et les détails seront bientôt dévoilés. Il s’agit d’un projet de production d’une matière à grande consommation dans une wilaya du sud, ainsi que d’autres projets dans le domaine des services médicaux.

La finance islamique contribue activement au renforcement de l’économie nationale et au soutien des projets futurs grâce à des produits modernes répondant aux besoins du marché. Parmi les avantages offerts par la Banque Nationale Algérienne figurent les services numériques ainsi que les cartes bancaires spécialement dédiées aux comptes islamiques.