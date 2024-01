Véhicules BAIC en Algérie : liste des modèles commercialisés dévoilée

Aujourd’hui, le dimanche 14 janvier 2024, le représentant du constructeur automobile chinois BAIC a présenté les modèles qui seront prochainement commercialisés en Algérie. Parmi les modèles annoncés, on retrouve le X35, le U5 Plus, le X7, le BJ40 et le X55. Cette annonce marque une étape importante dans le développement de BAIC sur le marché algérien.

En plus, avec la commercialisation de ses modèles en Algérie, BAIC a également annoncé son intention de construire une usine d’assemblage dans la wilaya de Batna. Cette usine permettra au constructeur chinois de produire ses véhicules localement, renforçant ainsi sa présence sur le marché algérien.

Avec l’arrivée des modèles X35, U5 Plus, X7, BJ40 et X55, BAIC propose une nouvelle offre sur le marché automobile algérien. Ces véhicules offrent des caractéristiques intéressantes et répondent aux besoins et aux attentes des consommateurs algériens.

Lancement officiel de la marque Geely Auto en Algérie par SARL Sodivem

Par ailleurs, le distributeur exclusif agréé SARL Sodivem a récemment marqué un jalon important en lançant officiellement la marque Geely Auto en Algérie. Cet événement significatif a été célébré lors d’une cérémonie prestigieuse qui s’est déroulée à l’hôtel Marriott à Alger, et au cours de cette soirée mémorable, SARL Sodivem a dévoilé la stratégie complète de l’entreprise, qui comprend non seulement le lancement de plusieurs modèles passionnants, mais également un projet industriel ambitieux prévu d’ici 2026.

De plus, la gamme de véhicules Geely destinée au marché algérien en 2024 a été révélée lors de cette soirée exceptionnelle. Parmi ces modèles, nous retrouvons la Geely GX3PRO, la Coolray, la berline Geely Emgrand et le SUV de taille moyenne Geely Starray. Ces véhicules sont conçus pour répondre aux besoins et aux préférences des consommateurs algériens, en proposant des performances exceptionnelles, un design moderne et des innovations technologiques de pointe.

La Geely GX3PRO, qui est l’un des modèles phares de la marque, offre une expérience de conduite unique avec ses fonctionnalités avancées et son design élégant. Les prix annoncés pour ce modèle débutent à 1 970 000 Dinars Algériens, ce qui en fait une option abordable pour les consommateurs qui recherchent un véhicule de qualité à un prix compétitif.