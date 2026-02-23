Vaste opération de réhabilitation du vieux bâti à Alger : Rabhi donne des directives fermes

À Alger, les façades marquées par le temps s’apprêtent à changer de visage. Ce dimanche, le ministre wali de la wilaya d’Alger, Mohamed Abdennour Rabhi, a effectué une sortie de terrain pour évaluer l’avancement des travaux de réhabilitation des bâtisses anciennes dans plusieurs communes de la capitale.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan blanc, feuille de route stratégique dédiée à la modernisation et au développement d’Alger.

De El Harrach à Alger-Centre, en passant par Hussein Dey et Mohamed Belouizdad, la visite a permis de mesurer l’état d’avancement d’un programme présenté comme prioritaire par les autorités locales.

Le « plan blanc » place la réhabilitation des bâtisses anciennes au premier rang des priorités d’Alger

La réhabilitation du vieux bâti constitue l’un des axes majeurs du plan blanc. La wilaya d’Alger a lancé un programme spécifique visant à préserver un tissu urbain dense, reconnu pour la qualité et la diversité de ses styles architecturaux, mais fragilisé par l’usure du temps.

Les travaux engagés portent notamment sur :

Le traitement des extensions anarchiques au niveau des toitures, balcons et caves

L’évacuation des occupants non autorisés après application des procédures réglementaires

La consolidation et la remise en état des structures affectées par la dégradation

L’objectif affiché reste double, sauvegarder le patrimoine bâti et sécuriser les immeubles devenus vulnérables.

Une réhabilitation des bâtisses anciennes déployée en deux phases à Alger

Le programme se déploie selon un calendrier structuré en deux étapes.

La première phase a concerné les immeubles situés le long des grandes artères de la capitale, notamment les rues Didouche Mourad, Larbi Ben M’hidi, Asselah Hocine, Zighoud Youcef et Krim Belkacem.

La seconde phase étend l’intervention vers les quartiers populaires et les communes limitrophes. Elle cible :

Les rues Mohamed V, Hassiba Ben Bouali et Mohamed Belouizdad

La rue Tripoli à Hussein Dey

Le secteur sauvegardé de la Casbah, dont la rue Debih Cherif, la rue de la Victoire, la montée Louni Arezki et la rue Amar Ali

La rue Ali Khodja et la rue Bouguerra à El Biar

Le centre d’El Harrach

La wilaya prévoit une généralisation progressive de l’opération à l’ensemble des communes.

Espaces publics, réseaux et commerces : un chantier urbain plus large

Au-delà des immeubles, les services de la wilaya engageront d’autres interventions complémentaires. Il s’agit notamment de :

L’aménagement des espaces extérieurs dédiés aux piétons

La rénovation des différents réseaux selon les normes en vigueur

La réorganisation des activités commerciales sur les principaux axes

Un cahier des charges fixera le cadre réglementaire applicable aux commerces, incluant l’harmonisation des façades et l’encadrement des horaires d’ouverture.

Des directives pour accélérer la cadence des travaux

Lors de sa visite, le ministre wali a appelé à accélérer le rythme des travaux tout en veillant à leur qualité d’exécution. Il a insisté sur la nécessité d’un travail soigné, compte tenu de la complexité technique des interventions liées à l’ancienneté et à la configuration architecturale des bâtiments.

Selon les éléments communiqués, il a exprimé sa satisfaction quant à l’état d’avancement et à la qualité des réalisations observées sur le terrain. Il a également adressé ses remerciements aux équipes mobilisées, soulignant que ces opérations requièrent précision et professionnalisme à chaque étape.