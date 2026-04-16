Vaste campagne de cyberespionnage en Algérie : Le ministère de la Santé lance une alerte urgente

Dans une note officielle datée du 12 avril 2026, le ministère de la Santé a lancé une alerte urgente face à une menace informatique de grande ampleur. Baptisée « CamelClone », cette campagne de cyberespionnage cible des entités algériennes à travers des courriels frauduleux particulièrement trompeurs.

Par une correspondance portant le numéro de référence 67/MS/DSII, la Direction des Systèmes d’Information et de l’Informatique (DSII) a adressé une mise en garde ferme aux directeurs généraux et centraux, aux directeurs de la Santé et de la Population (DSP), ainsi qu’aux responsables des Centres Hospitalo-Universitaires et des établissements sous tutelle.

Faux documents officiels : le piège du malware « CamelClone »

Selon les analyses techniques mentionnées dans le communiqué, les cyber-assaillants utilisent des fichiers piégés portant des noms d’institutions officielles, notamment celui du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.

L’objectif est d’abuser de la confiance des agents pour les inciter à ouvrir des contenus malveillants. Une fois activés, ces programmes permettent l’infiltration des systèmes et l’exfiltration de données sensibles.

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Pièces jointes suspectes : voici les consignes de sécurité à suivre

Face à cette menace de phishing, le ministère de la Santé exhorte l’ensemble de ses personnels à adopter une vigilance accrue face aux documents se présentant comme officiels. Les directives sont strictes :

Ne pas ouvrir de pièces jointes non vérifiées ;

Renforcer immédiatement les mesures de sécurité et de sensibilisation au sein des structures ;

Signaler sans délai tout incident ou activité suspecte aux services concernés.

Cyberdéfense : l’Algérie verrouille ses systèmes d’information

Au-delà de la simple prévention, la tutelle insiste sur la nécessité de renforcer les protocoles de sécurité informatique au sein de toutes les structures de santé. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie de protection proactive visant à sécuriser le patrimoine numérique national.

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Le ministère a conclu sa note en exigeant une large diffusion de cette alerte afin de garantir une mobilisation totale et immédiate face à ce péril numérique.