Variole du singe : l’OMS émet des mises en garde

Des experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont mis en garde contre la propagation de la variole du singe dans le monde. Au milieu des craintes que cela se transforme en une vague pandémique mondiale. À un moment où la communauté internationale est toujours confrontée à la crise de la pandémie de Coronavirus. Les experts de la santé ont exprimé leur inquiétude croissante face à la propagation de la variole du singe, soulignant que le pire concernant la maladie est encore à venir.

L’OMS a convoqué ses agences compétentes pour une réunion d’urgence afin de discuter de la manière de faire face à l’épidémie de la variole du singe. Il est prévu que le Comité stratégique et le groupe consultatif sur l’épidémiologie se réunissent pour en discuter. L’OMS a enregistré plus de 100 cas en dehors des pays africains. L’infection est endémique dans les régions d’Afrique occidentale et centrale, certains pays ont connu une épidémie de la variole du singe au cours des derniers mois.

« La variole du singe est souvent une maladie spontanément résolutive et la plupart des gens s’en rétablissent en quelques semaines sans traitement », a déclaré Hans Henri P.Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe. Cependant, la maladie peut être plus grave, en particulier chez les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées.

Comme l’a noté le Dr Kluge, le lavage des mains en plus des autres mesures mises en œuvre pendant la pandémie (Covid-19) est également nécessaire. Réduire la transmission des infections dans les établissements de soins de santé.

L’organisation de santé a déclaré qu’elle travaillait en étroite collaboration avec les pays européens qui ont signalé des cas de variole du singe. Elle a ajouté qu’il existe un comité d’experts composé de scientifiques du monde entier qui est autorisé à déclarer l’état d’urgence publique au cas où la maladie se transformerait en une vague pandémique mondiale. L’OMS travaille avec les pays concernés pour déterminer la source possible d’infection, comment le virus se propage et comment réduire la transmission.

Dans le contexte des efforts visant à contenir la propagation de ce virus, a révélé le chef du groupe consultatif stratégique et technique de l’Organisation mondiale de la santé, des mesures telles que l’isolement et l’hygiène, ainsi que la vaccination, peuvent prévenir l’infection par le virus. Ajoutant que le contact direct reste le principal moyen de transmission.

Vers un développement de la situation en Europe et aux USA ?

Ces cas récents et les rapports de cas dans les pays européens « ont confirmé les préoccupations initiales selon lesquelles la variole du singe pourrait se propager au sein des communautés », a déclaré Susan Hopkins, conseillère médicale, chef à l’Agence britannique de sécurité sanitaire.

Comme l’a expliqué un haut responsable de l’administration américaine, il est probable que davantage de cas de la variole du singe soient découverts aux États-Unis dans les prochains jours. Il a ajouté que le risque pour les citoyens est encore faible à l’heure actuelle.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’il n’existe pas de vaccin spécifique contre la variole du singe. Cependant, les informations montrent que les vaccins utilisés pour prévenir la variole sont jusqu’à 85% efficaces contre cette dernière.

Le virus de la variole du singe est transmis principalement aux humains par des animaux sauvages tels que les rongeurs et les primates. Il se propage également entre les humains lors de contacts étroits – par des lésions cutanées infectées, des gouttelettes exhalées ou des fluides corporels.