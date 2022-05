Variole du singe dans le monde : l’OMS livre les derniers chiffres

L‘Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré avoir reçu des rapports faisant état de 257 cas confirmés de variole du singe (monkeypox). Mais également d’environ 120 cas suspects, dans 23 pays.

Aux États-Unis, les centres de contrôle des maladies et de prévention ont signalé 12 cas de monkeypox dans 8 États, vendredi après-midi.

Dans sa dernière mise à jour de ce dimanche 29 mai, l’organisation a ajouté que 5 pays africains sont touchés par la propagation de la variole du singe. Cette dernière confirme aussi qu’elle a reçu des rapports de 1 365 cas d’infection et 69 décès dus au virus. Ces cas ont été signalés à différentes périodes allant de la mi-décembre à la fin mai.

Depuis 2017, l’organisation a indiqué que ce virus touchait plus les enfants très jeunes et les personnes infectées par le VIH et non traitées.

Quel est le niveau de risque selon l’OMS ?

L’OMS a noté que le niveau des risques mondiaux pour la santé publique est modéré. En effet, elle « considère que c’est la première fois que des cas et des groupes de monkeypox sont signalés simultanément dans des zones géographiques très divergentes à l’Organisation mondiale de la santé, et sans liens épidémiologiques connus avec des pays non endémiques d’Afrique de l’Ouest ou du Centre. »

L’Organisation mondiale de la santé a également déclaré dans sa mise à jour : « Les risques pour la santé publique pourraient devenir élevés si ce virus en profitait pour s’établir comme une maladie humaine et se propager aux plus vulnérables comme les jeunes enfants et les personnes dont l’immunité est affaiblie ».

L’organisation a exhorté les prestataires de la santé à surveiller de près les symptômes possibles, tels que les éruptions cutanées ; la fièvre ; les ganglions lymphatiques enflés ; les maux de tête ; les maux de dos ; les douleurs musculaires et la fatigue. Mais aussi à effectuer des tests pour toute personne présentant ces symptômes.

Qu’a dit Benbouzid concernant la variole du singe ?

Ce samedi 28 mai 2022, le ministre de la santé, Abderahmane Benbouzid avait indiqué qu’il n’y a pas suffisamment d’informations sur la variole du singe. Tout en indiquant aussi que les lectures du secteur à ce sujet se poursuivent.

Le ministre de la santé avait aussi assuré qu’il n’y a pas d’infection à la variole du singe ; ni à Oran ni dans aucune région d’Algérie.

Benbouzid, a souligné que le virus de la Covid-19 se transmet par voie aérienne, contrairement à la variole, qui se transmet par contact prolongé.

Enfin, le premier responsable du secteur de la santé a déclaré que s’il entre en Algérie et se propage largement, la vaccination sera utilisée. En expliquant aussi qu’il n’y a pas de procédures spéciales et que le personnel médical est prêt et disponible pour protéger les citoyens.