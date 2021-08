Variants de Covid-19 : l’OMS livre des prévisions alarmantes

Malgré l’accélération de la campagne de vaccination contre le coronavirus dans le monde, plusieurs pays, dont l’Algérie, se retrouvent face à une nouvelle vague de covid-19 due à la propagation du variant Delta.

Depuis plusieurs mois, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne cesse de donner des alertes sur les variants de coronavirus. Vendredi dernier, l’agence onusienne a lancé sa énième alerte.

Lors d’un point de presse à Genève en suisse, le docteur Mike Ryan, chargé des situations d’urgence à l’OMS, a indiqué que variant Delta était un avertissement et que d’autres variants pourraient se développés si le virus n’est pas vaincu.

« Le variant Delta est un avertissement, qui nous dit que le virus évolue rapidement, mais c’est aussi un appel à agir, à faire quelque chose avant que des formes plus dangereuses de variants ne fassent leur apparition », a alerté Dr. Mike Ryan.

« Le virus est devenu plus résistant et plus rapide »

En effet, le chargé des situations d’urgence à l’OMS prévoit l’arriver d’autres variants de covid-19, car ce dernier est devenu plus rapide et plus résistant. « Il faut qu’on travaille ensemble pour éviter cela », a-t-il lancé.

« En moyenne, une personne atteinte de covid-19 va infecter plus de gens si elle est porteuse du variant, à moins que nous ne l’empêchions en continuant à appliquer les gestes barrières (…) L’augmentation des contaminations avec des symptômes souvent bénins chez les personnes vaccinées donne un sentiment d’impuissance », a-t-il expliqué.

De son côté, le patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus a fait savoir que les morts du coronavirus ont augmenté de 80% en Afrique, en seulement quatre semaines.