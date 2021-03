Variants Covid-19 : L’Institut Pasteur annonce plusieurs nouveaux cas

L’Institut Pasteur d’Algérie a annoncé ce mardi plusieurs nouveaux cas variant britanniques et du variant Nigérian du coronavirus en Algérie.

Il s’agit selon le communiqué de l’Institut de « la confirmation de six nouveaux cas de variant britannique (B.1.1.7) et de quinze nouveaux cas de variant nigérian (B.1.525) ».

Dans les détails, et concernant le variant Britannique, l’Institut Pasteur d’Algérie a précisé qu’il s’agit de deux (2) cas de la wilaya d’Alger, deux (2) cas de la wilaya de Blida, un (01) cas de la wilaya de Tizi-Ouzou et un (01) cas de la wilaya d’Ain Defla.

S’agissant des cas du variant Nigérian, la même source a précisé qu’il s’agit d’un total de 15 cas enregistrés dans plusieurs wilayas du pays.

Ainsi, le communiqué a énuméré « huit (8) cas de la wilaya d’Alger, dont deux (2) de la même famille, deux (2) cas de la wilaya de Ouargla (Hassi Messaoud), un (01) cas de la wilaya de Béjaïa, et quatre (4) autres cas de la wilaya d’Illizi (In Amenas).

“Le respect des mesures barrières est le meilleur garant”

La détection de ces 21 nouveaux cas des variants Britannique et Nigérian du coronavirus est intervenue, note encore la même source, dans la cadre de « la continuité des activités de séquençage des virus SARS-CoV-2 ». Des activités mises en place par l’Institut Pasteur d’Algérie « dans le contexte de surveillance des variants circulant actuellement dans le monde ».

Afin d’endiguer la propagation du coronavirus et l’apparition de nouveaux cas de contamination, notamment aux nouveaux variants, l’Institut a tenu à rappeler que « le respect des mesures barrières, dans le cadre du protocole sanitaire, reste toujours le meilleur garant ».

Il s’agit, selon toujours la même source, des mesures de distanciation physique, Port du masque de protection, Lavage fréquent des mains.

Pour rappel, l’Institut Pasteur avait annoncé le jeudi 11 mars, la détection de treize contaminations au variant Nigérian de covid-19, et ce à Tebessa (6 cas confirmés), Alger (3 cas, dont deux de la même famille), In Salah (2 cas confirmés), Souk Ahras (1 seul cas confirmé) et Ouargla (1 seul cas confirmé à Hassi Messaoud).

Il y avait lieux également de détection de 7 nouveaux cas du variant britannique repartis sur les wilayas d’Alger et Blida. « 5 cas, dont trois de la même famille, dans la wilaya d’Alger et 2 cas dans la wilaya de Blida ».