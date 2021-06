Variants Covid-19 : les nouvelles mesures du ministére de la Santé

Le ministère de la Santé a lancé des enquêtes épidémiologiques approfondies pour contrôler la propagation des nouveaux variants de la pandémie de Coronavirus, compter les personnes infectées et également accélérer le processus de vaccination pour contrôler la situation.

Le directeur de l’Institut Pasteur d’Alger, Faouzi Derrar, a expliqué que le ministère de la Santé supervise de nouvelles enquêtes visant à identifier les foyers de nouvelles souches du virus Covid-19 muté, et travaille également à renforcer le contrôle et à redoubler d’efforts pour empêcher la propagation des infections.

Derrar a déclaré à cet égard : « Comme vous le savez, il y a le variant britannique et le variant nigérian qui sont de plus en plus rares et il y a le variant indien dont la propagation a diminué, nous n’enregistrons aucun nouveau type d’autres variants et c’est prometteur, mais tant que le virus est présent, la prudence doit être de mise. »

Le virus est toujours présent

Derrar a révélé que le respect et l’application stricte des mesures préventives dans certaines wilayas ont aidé à contrôler les nouvelles souches « Il y a eu des infections à M’sila, et pendant un certain temps, il y en a eu à Laghouat et dans le reste des wilayas du sud. Il y a eu une augmentation très rapide, mais lorsque les souches sont apparues, ces avertissements ont été pris au sérieux par les responsables de la santé au niveau de ces wilayas et la situation est bien meilleure qu’avant. »

Pour sa part, le chercheur Zaki Allal a souligné que les enquêtes épidémiologiques aident à dénombrer les personnes infectées pour accélérer le processus de vaccination et a déclaré dans ce contexte, ces enquêtes aideront la campagne de vaccination, car les wilayas qui connaissent une large propagation de l’épidémie seront ciblés directement et en vaccinant les gens, le taux de mortalité sera réduit.