Variants covid-19 en Algérie: L’IPA annonce de nouveaux cas confirmés

L’Institut Pasteur algérien a publié ce vendredi 21 mai, un nouveau bilan inquiétant concernant les contaminations dans le pays ainsi que la hausse des cas des variants Britanniques et indiens de la covid-19 en Algérie.

En effet, l’IPA a révélé à travers un communiqué publié aujourd’hui que 96 nouveaux cas infectés de la souche britannique ont été détectés ainsi que 15 nouveaux cas issus de la souche indienne, au cours des deux dernières semaines.L’institut a également déclaré que dans la période du 04 au 12 mai 2021, 57 nouveaux cas de souche britannique ont été enregistrés, et ce, majoritairement à Alger.

Une hausse alarmante observée récemment

Parmi les 15 individus touchés par le variant indien, 14 d’entre eux ont été détectés dans la ville de Ouargla, et un autre cas dans l’Etat de Tizi Ouzou. Quant à la semaine passée, qui s’étend du 13 au 20 mai 2021, l’institut a annoncé l’enregistrement de 39 nouvelles infections de la souche britannique, pour la plupart réparties dans les états d’Oran, d’Alger, de Bouira et de Bechar.

Quant à la souche indienne, l’institut n’a signalé aucun cas la semaine dernière. D’après l’Institut Pasteur, voici les chiffres des cas dans les Wilayas d’Alger. Du 4 au 12 mai, l’institut a fait état de 57 cas du variant britannique dont :

34 cas de la wilaya d’Alger ;03 cas de la wilaya de Blida ; 01 cas de la wilaya de Bejaia ; 01 cas de la wilaya de Bouira ; 02 cas de la wilaya de Constantine ; 01 cas de la wilaya d’El Oued ; 01 cas de la wilaya de Ghardaia ; 05 cas de la wilaya de Médéa ; 04 cas de la wilaya de M’sila ; 02 cas de la wilaya de Ouargla ; 01 cas de la wilaya de Souk Ahras ; 01 cas de la wilaya de Tissemsilt ; 01 cas de la wilaya de Tougourt.

Ainsi que de 15 cas du variant indien dont :

14 cas de la wilaya de Ouargla ; 01 cas de la wilaya de Tizi Ouzou.

Quant à la semaine du 13 au 20 mai 2021,39 cas du variant britannique ont été enregistrés dont :

05 cas de la wilaya d’Alger ; 15 cas de la wilaya d’Oran ; 01 cas de la wilaya de Bejaia ; 09 cas de la wilaya de Bouira ; 09 cas de la wilaya de Bechar.

L’IPA a conclus ce communiqué d’alerte en conseillant aux citoyens algériens « D’observer de la manière la plus stricte, les règles de base énoncées dans le protocole sanitaire (Port du masque de protection, distanciation physique, lavage fréquent des mains) qui représentent dans ces circonstances, la seule garantie pour freiner la propagation de ce virus et éviter plus de contaminations. ».