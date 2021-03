Variants Covid-19 en Algérie : les inquiétudes du Dr Lyes Merabet

L’épidémie du coronavirus en Algérie semble connaitre une certaine accalmie ces derniers jours. Cependant, la vigilance reste de mise avec le risque de propagation des nouveaux variants. D’au moins du point de vue des spécialistes.

Il y a quelque jours, l’Institut Pasteur d’Algérie a signalé les premiers cas du variant Britannique, ensuite des cas du variant Nigérien. Depuis, aucune information concernant l’évolution ces deux cas n’a été donnée.

Si la situation épidémiologique liée à la version classique du virus semble observer une accalmie, à en juger par la baisse des contaminations quotidienne, des spécialistes n’arrêtent pas d’exprimer leur inquiétude quant à l’avènement des nouveaux variants.

C’est de l’avis du Dr Lyes Merabet président du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP), qui estime que l’inquiétude y est toujours avec l’arrivée des variantes d’autant « nous ignorons comment cette variété de la souche va se comporter sur le plan de la contagiosité, des symptômes et des complications ».

Dans une déclaration rapportée par le Soir d’Algérie, le spécialiste a indiqué que la criante quant à ces nouvelles mutations du coronavirus est de voir ce nouveau variant agir avec plus d’agressivité et plus de contagiosité ».

« C’est criminel de ne pas déclarer des cas de maladies contagieuses »

En revanche, il précise qu’après presque 3 semaines de l’annonce des premiers cas atteints du nouveau variant, « il n’y a pas eu une situation particulière qui a été déclarée à Alger ou dans d’autres wilayas ». De ce fait, il constate que « les chiffres communiqués par l’Institut Pasteur sont confrontés avec le constat fait sur le terrain ».

D’ailleurs, Dr Merabet trouve très important d’informer « les autorités sanitaires, le personnel de la santé ainsi que l’opinion publique » sur une éventuelle apparition ou propagation des nouveaux variants du Covid-19.

À ce propos, il estime que « c’est criminel de ne pas déclarer des cas de maladies contagieuses dans une situation pandémique mondiale ». En revanche, il précise que certains détails n’ont peut-être pas été communiqués sur les nouveaux cas. Les autorités se sont contentées, selon lui, qu’à déclarer les cas des nouveaux variants du virus ont été isolés en Algérie.

Le président du SNPSP souligne par ailleurs que face à l’accalmie observée ces derniers jours, il ne faut pas baisser la garde « car la situation pourra changer si nous ne respectons pas les mesures de prévention ».