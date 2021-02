Variants covid-19 en Algérie : Benbouzid apporte des précisions

« Le variant de covid-19 n’est pas une source d’inquiétude », estime le premier responsable du secteur de la santé en Algérie, Abderrahmane Benbouzid.

Intervenant ce jeudi lors d’une conférence de presse dans le cadre du projet algéro-européen « réponse solidaire européenne au coronavirus en Algérie« , Pr Benbouzid s’est exprimé sur les risques de ces nouveaux variants de coronavirus, jugés plus contagieux et plus résistants.

« Nos experts sont à l’affut pour toute éventualité d’apparition d’un variant de coronavirus », a rassuré le ministre de la Santé, précisant que l’Algérie n’était pas à l’abri d’une propagation de ces variants.

« Le risque d’une propagation de ce variant (de Covid-19) n’est pas à écarter (…) Au cas d’enregistrement d’un cas de nouveau variant, tout sera communiqué avec transparence », a souligné Pr Benbouzid.

« Il faut être un peu plus vigilant »

Le ministre a tenu également à rassurer que la situation épidémiologique allait rester stable au cas de propagation de ces nouvelles souches de covid-19.

« Le Bilan quotidien des contaminations ne dépasse pas les 200 cas en Algérie. Meme avec l’enregistrement d’un, deux ou 3 cas (de ce nouveau variant), la situation restera stable avec plus de vigilance », a-t-il expliqué.

« On ne peut pas comparer notre situation aux autres pays dans lesquelles ces variants ont été détectés (…) Ils enregistrent des dizaines de milliers de contaminations par jour », a ajouté Pr Benbouzid.

2 cas du variant britannique détectés en Algérie (El Watan)

Dans son édition de ce jeudi 25 février, le quotidien ‘El Watan’ a rapporté que deux cas contaminations variant britannique avaient été détectés à Alger.

Selon la même source, le variant britannique du Covid-19 a été détecté chez deux personnes testées positives au coronavirus via des tests RT/PCR, effectués à l’Institut Pasteur Algérie (IPA).

Questionné, lors de la même conférence de presse, sur l’enregistrement de ces deux cas le directeur de l’IPA, Fawzi Derrar, a fait savoir que son département était en train de finaliser la mise à jour des rapports des « séquences » détectés lors des tests de dépistage. « Une fois ces rapports transmis aux autorités sanitaires, vous aurez les dernières mises à jour », a-t-il dit.