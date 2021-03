Variants Covid-19 : Belhocine évoque de probables cas en circulation

La détection de nouveaux cas du variant britannique et nigérian plus contagieux, dont le nombre s’est alourdit au niveau national, inquiète les spécialistes, qui appellent à plus de vigilance et au renforcement des enquêtes épidémiologiques.

En effet, Le Pr. Mohamed Belhocine, président de la cellule opérationnelle chargée d’investigation et de suivi des enquêtes épidémiologiques, a mis en garde contre la propagation rapide de ces nouveaux variants de la Covid-19, réitérant son inquiétude.

« Le nombre de cas des deux variants identifiés du Coronavirus (covid-19) reste indéfini, et qu’il y a probablement d’autres cas en circulation », a-t-il déclaré.

Concernant les moyens mis en place, pour la détection de ces nouveaux variant, Pr. Mohamed Belhocine, a informé que le PCR reste la meilleure option en vue de la capacité de séquençage qu’il offre, cependant il estime “cette option reste limitée en vue de sa disponibilité”.

En revanche, le même spécialiste précise, ” heureusement qu’on a quelques autres méthodes pour dépister, telles que la radiologie et le scanner thoracique. Ces derniers n’offrent pas le séquençage et il est pratiquement impossible de soumettre tout le monde à des tests PCR ».

Par conséquent, Pr Belhocine a appelé à la responsabilité individuelle et collective de tous afin de poursuivre la mobilisation et la discipline ayant permis d’aboutir à la stabilisation de la situation épidémiologique en Algérie, insistant donc sur le respect des mesures barrières et préventives.

Plusieurs cas annoncés par l’IPA

Le 23 mars dernier, l’Institut Pasteur d’Algérie a annoncé plusieurs nouveaux cas du variant britanniques et du variant Nigérian du coronavirus en Algérie.

Il s’agit selon le communiqué de l’Institut de « la confirmation de six nouveaux cas de variant britannique (B.1.1.7) et de quinze nouveaux cas de variant nigérian (B.1.525) ».

S’agissant du variant britannique (B.1.1.7), l’Institut Pasteur d’Algérie a indiqué qu’il s’agit de deux (02) cas de la wilaya d’Alger, eux (02) cas de la wilaya de Blida, un (01) cas de la wilaya de Tizi-Ouzou et un (01) cas de la wilaya de Ain Defla.

Pour ce qui est du variant nigérian, l’Institut Pasteur d’Algérie a précisé qu’il s’agit de huit (08) cas de la wilaya d’Alger, dont deux (02) de la même famille, deux (02) cas de la wilaya de Ouargla (Hassi Messaoud), un (01) cas de la wilaya de Béjaïa, quatre (04) cas de la wilaya d’Illizi (In Amenas).