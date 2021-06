Variants Covid-19 en Algérie : la note d’optimisme du Dr Derrar

Le Directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie Dr Fawzi Derrar a fait le point, ce mardi 8 juin 2021, sur la situation des variants du Coronavirus en Algérie.

Dans une déclaration à la Radio nationale, le premier responsable de l’IPA a indiqué que l’Algérie n’a enregistré aucune autre nouvelle variante du virus, à part ceux déjà détectés, à savoir, le Britannique, le Nigérian et l’Indien.

« Comme vous devez le savoir, il y a le variant Britannique et le Nigérian qui se sont affaiblis, et l’Indien qui a connu un net recul de propagation ». Pour lui, le strict respect et application des mesures de prévention dans plusieurs wilayas a aidé dans le contrôle de ces nouveaux variants.

Dans le même sillage, l’intervenant a expliqué que certaines wilayas connaissaient une propagation rapide du virus et lorsque les variants sont apparus, les Directeurs de Santé ont pris les alertes des au sérieux au niveau local, ce qui a conduit à une situation plus stable.

Les enquêtes épidémiologiques pour maitriser les variants

Le Directeur de l’Institut Pasteur a également fait savoir que le ministère de la Santé a procédé à la mise en place de larges enquêtes épidémiologiques afin de maitriser la propagation des nouvelles variantes du virus. Il s’agit donc, selon lui, du recensement des cas et de l’accélération de la vaccination.

Intervenant également sur les ondes de la Radio nationale, le Docteur Zaki Allal a affirmé que les enquêtes épidémiologiques contribuent efficacement dans le recensement des cas confirmés aux nouveaux variants, et ce, dans le but d’accélération de la vaccination.

Pour lui, cela devra énormément aider l’accélération des campagnes de vaccination en ciblant les wilayas qui connaissent une forte propagation du virus. Avec la vaccination, le nombre des décès devra baisser, et c’est justement ce qui nous intéresse », a-t-il encore ajouté.