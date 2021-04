Variants Covid-19 Algérie : les recommandations du Pr Zidouni

Alors que l’Algérie connait une certaine accalmie en matière de contaminations au coronavirus, selon les bilans de suivi présentés quotidiennement, l’apparition des nouveaux variants du virus inquiète déjà les spécialistes.

L’évolution des nouveaux variants du coronavirus en Algérie à savoir, le Nigérien et le Britannique, suscite, en effet, l’inquiétude des spécialistes d’autant que la vitesse de leurs propagations est jugée plus importante. C’est de l’avis notamment du Pr du Professeur Noureddine Zidouni.

Dans une déclaration à la Radio nationale, il préconise, pour casser l’évolution de ces variants, « de tester tous les cas suspects afin d’isoler le plus rapidement possible les malades ». Selon lui, « il faut donc un accès le plus large possible à des tests fiables et aux résultats rapides ».

Le pneumologue précise toutefois que les variants Nigérien et Britannique du coronavirus « se propagent vite ». D’ailleurs, ça a été prévisible, selon lui, « ça se propage à une vitesse à laquelle nous nous attendions ».

De ce fait, il appelle au strict respect des mesures barrières. À ce propos, l’expert international en maladies respiratoires, regrette « le relâchement et le non-respect des mesures barrières, alors qu’il y a deux nouveaux variants du virus qui circulent toujours, favorisant la propagation ».

L’IPA annonce de nouveaux cas des variants Britannique et Nigérien

Pour rappel, l’Institut Pasteur d’Algérie a annoncé hier mercredi dans un communiqué l’enregistrement de 09 nouveaux cas de variant britannique et de vingt-huit 28 nouveaux cas de variant Nigérian, dans plusieurs wilayas du pays.

Pour ce qui est des cas du variant Britannique, ils sont répartis sur quatre wilayas à savoir, quatre 04 cas de la wilaya d’Alger ; un 01 cas de la wilaya de Blida, un 01 cas de la wilaya de Médéa, et trois autres cas de la wilaya de Ouargla.

Concernant les 28 cas confirmés du variant nigérian l’Institut Pasteur d’Algérie a indiqué qu’il s’agit de quatre 04 cas de la wilaya d’Alger, trois 03 cas de la wilaya de Blida, onze 11 cas de la wilaya d’El Oued, six 06 cas de la wilaya de Djelfa, trois 03 cas de la wilaya d’In Salah et un 01 cas de la wilaya de Ouargla.

Ainsi, l’Algérie compte désormais un total de 86 cas de variants du coronavirus. Il s’agit de trente (30) cas pour le variant britannique et cinquante-six (56) cas pour le variant nigérian.