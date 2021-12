Variant Omicron: un autre pays européen durcit les conditions d’entrée

Face à la menace « Omicron », plusieurs pays ont décidé de renforcer les conditions d’entrée sur leurs territoires, d’autres, débordés par les événements, ont été plus catégoriques, et se sont renfermés sur eux-mêmes par crainte d’une propagation plus importante que celle enregistrée lors de l’apparition du variant Delta.

Pour éviter une hausse de cas de Covid-19, l’Italie décide, elle aussi, de durcir les conditions d’accès à son territoire notamment à l’approche des fêtes de fin d’année. Les voyageurs algériens devront donc prendre en compte ses mesures qui sont entrées en vigueur le 15 décembre dernier, comme l’explique l’ambassade d’Italie sur son site.

« En application du décret du président du conseil des ministres (DPCM) du 2 mars 2021 et de l’Ordonnance du Ministre de la Santé du 29 juillet 2021, l’Algérie est inscrite sur la liste des pays de la liste E (« reste du monde »). L’Ordonnance du Ministre de la Santé du 14 décembre 2021 a prorogé les mesures, avec modification partielle de l’obligation de présenter le résultat négatif d’un test PCR ou antigénique, jusqu’à 31 janvier 2022″, précise le communiqué de l’ambassade d’Italie.

Pas de voyages touristiques, test PCR « négatif » obligatoire

Ambassade d’Italie informe les voyageurs algériens que l’entrée sur le territoire italien n’est autorisé « qu’en présence de raisons impératives spécifiques, telles que : raisons de travail, de santé ou d’études, urgence absolue, retour à son domicile, son domicile ou sa résidence » et ce, compte tenu de « la restriction temporaire des déplacements non essentiels dans l’espace Schengen ».

Les catégories de passagers pouvant éventuellement embarquer sur la ligne Alger – Rome sont donc mis en ligne à savoir, les citoyens italiens ; les citoyens européens et citoyens de pays tiers munis d’un titre d’entrée en Italie en cours de validité ; les citoyens algériens titulaires d’un titre de séjour en cours de validité ou d’un visa national de type D en cours de validité ainsi que les citoyens algériens titulaires d’un visa Schengen court séjour C en cours de validité et délivré par l’Ambassade d’Italie à Alger, uniquement en présence des motifs impérieux de dérogation (travaux et affaires, raisons de santé ou d’études, urgence absolue, retour à votre domicile, domicile ou résidence).

Par ailleurs, les voyageurs devront également se munir d’un certificat attestant le résultat négatif d’un test moléculaire (PCR) réalisé au plus tard 72 heures avant l’entrée sur le territoire national ou le résultat négatif d’un test antigénique réalisé au plus tard 24 heures avant l’entrée sur le territoire national à présenter à toute personne chargée d’effectuer cette vérification, ajoute le communiqué