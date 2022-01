Variant Omicron : l’OMS lance une nouvelle alerte  

Si la particularité du variant Omicron, apparu pour la première fois en Afrique de sud, se limite à sa vitesse de propagation, il s’avère que cette même particularité peut donner lieu à l’apparition d’autres variants, encore plus dangereux.

En effet, la multiplication des cas d’Omicron dans le monde, due à sa vitesse de propagation, pourrait accroître le risque d’apparition d’un nouveau variant, potentiellement plus dangereux.

C’est ce qu’a révélé l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) par le biais Catherine Smallwood, une responsable des situations d’urgence auprès de la même organisation. Selon elle, cette propagation peut bien générer d’autres variants.

« Plus Omicron se répand, plus il se transmet et plus il se réplique, plus il est susceptible de générer un nouveau variant », a-t-elle précisé dans une déclaration rapportée par l’AFP. Si ce variant est certes moins dangereux que le Delta, le variant qu’il pourrait engendrer, pourra être le contraire.

« Actuellement, Omicron est mortel, il peut causer la mort. Peut-être un peu moins que Delta, mais qui peut dire ce que le prochain variant pourrait générer ? », s’est-elle interrogée, avant de livrer un constat qui pourra chambouler toutes les données autour du Covid-19.

« Omicron pourrait constituer une menace plus importante »

Citant l’exemple de l’Europe qui a enregistré plus de 100 millions de cas de Covid depuis le début de la pandémie, et plus de cinq millions de nouveaux cas au cours de la dernière semaine de 2021, elle estime que cela « éclipse presque tout ce que nous avons vu jusqu’à présent ».

Ainsi, elle arrive à la conclusion : « Nous sommes dans une phase très dangereuse, les taux de contamination augmentent de manière très significative en Europe occidentale et l’impact réel de cela n’est pas encore clair ».

Or, la responsable à l’OMS estime que même si le risque d’hospitalisation est probablement moindre avec le variant Omicron qu’avec Delta, « Omicron pourrait constituer une menace plus importante en raison du nombre de cas ».

Dans le même sens, elle explique que « lorsque le nombre de cas augmente de manière aussi significative, il est probable qu’un nombre beaucoup plus important de personnes atteintes de maladies graves se retrouvent à l’hôpital, voire meurent ».