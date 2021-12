Variant Omicron : l’Algérie enregistre de nouveaux cas

La nouvelle souche sud africaine de coronavirus se propage déjà en Algérie. En effet, l’Institut Pasteur a annoncé, ce dimanche 26 décembre, la détection de nouveaux cas du variant Omicron de covid-19.

Selon un communiqué de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) rendu public aujourd’hui ; il s’agit de deux ressortissants algériens, venus de France et du Royaume-Uni.

La contamination des deux ressortissants algériens au variant Omicron a été confirmée, via des tests PCR positifs, par séquençage au niveau du Laboratoire de référence de l’Institut Pasteur (Alger).

« Considérant le contexte actuel mondial d’apparition des variants de covid-19, il est plus qu’impératif de rester vigilant, d’adhérer à la vaccination (…) Afin de faire face à toute évolution possible, car nous rappelons que plus le virus circule, plus la probabilité d’apparition de variants est élevée », lit-on dans le même communiqué.

En tout, l’Algérie compte 4 cas de variant Omicron

Avec le nouveau bilan de l’institut pasteur, le total des cas de variant omicron de covid-19 en Algérie passe ainsi à 4 contaminations. Toutes ont été détectées durant ces trois dernières semaines.

Le premier cas d’Omicron détecté en Algérie remonte au 10 décembre. Il s’agit d’une personne de nationalité étrangère, dont sa contamination à cette souche de covid a été découverte lors de son entrée au territoire national.

Quant à la deuxième contamination au variant Omicron, elle a été détectée jeudi dernier. Selon l’IPA, la personne contaminée est un ressortissant algérien qui était de retour d’un séjour en Afrique du Sud.