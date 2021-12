Variant Omicron : l’Algérie annonce un premier cas

Ce n’était qu’une question de temps, et voilà désormais que c’est confirmé. Le variant dit Sud-Africain, baptisé ensuite Omicron, vient d’être détecté en Algérie. Cette première contamination enregistrée expose l’Algérie à un certain rebond épidémique, vu que ce cette nouvelle souche se transmet plus rapidement que les précédentes.

C’est l’Institut Pasteur Algérie qui vient d’annoncer le premier cas de contamination au variant Omicron en Algérie. Dans un communiqué publié aujourd’hui, l’Institut Pasteur fait savoir qu’« il a été procédé ce jour 14 décembre 2021, à la détection du premier cas du variant Omicron (B.1.1.529), en Algérie« .

Premier cas d’Omicron en Algérie

Le communiqué de l’Institut Pasteur a indiqué que la détection du premier cas du variant Omicron en Algérie a été faite « dans le cadre de l’activité de séquençage des virus SARS-CoV-2 effectuée par l’Institut Pasteur d’Algérie, notamment dans le contexte de la surveillance des variants circulants ».

Il s’agit, selon le même communiqué, « d’une personne de nationalité étrangère, rentrée sur le territoire algérien le 10 décembre 2021 ». Ce patient précise l’IPA, a été déclaré positif suite à un test antigénique à son arrivée au niveau de l’Aéroport Houari Boumediene d’Alger.

Le premier patient contaminé au variant Omicron identifié en Algérie a été ensuite orienté « vers le laboratoire de référence de l’Institut Pasteur d’Algérie, où a été confirmée par séquençage la présence du variant Omicron ».

Le variant Omicron, bien qu’il n’ait fait qu’un seul cas de décès et quelques cas d’hospitalisations, a poussé l’IPA a « renouveler encore une fois son rappel quant à l’urgence d’une part de l’adhésion à la vaccination afin de contrôler la circulation du virus SARS-CoV-2 et des variants ».