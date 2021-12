Variant Omicron et retour au confinement : Benbouzid se prononce

Face au nouveau variant du coronavirus qui guette l’Algérie, les interrogations quant à de nouvelles mesures restrictives se font déjà. Le ministre de la Santé s’est exprimé ce samedi sur ce point ainsi que sur le risque lié au variant Omicron.

S’exprimant sur la situation épidémiologique, Abderrahmane Benbouzid a indiqué que le retour aux mesures du confinement total n’est pas abordé actuellement, soulignant qu’une telle démarche ne sera entreprise qu’en cas « d’une catastrophe ».

À propos du variant Omicron, il affirme les appréhensions lors de l’apparition d’un nouveau variant sont tout à fait compréhensibles. Or « à l’heure actuelle, ce qui se dit sur le variant Omicron n’est pas encore prouvé ».

Concernant le taux de vaccination contre le coronavirus en Algérie, le premier responsable du secteur sanitaire a expliqué « qu’il est très faible par rapport à d’autres pays. Ainsi, il a réitéré son appel à la population à se faire vacciner massivement contre le Covid-19.

Aucun décès pour l’heure selon l’OMS

Il convient de noter que l’OMS ne n’a confirmé aucune victime concernant le nouveau variant qui inquiète le monde. Selon son porte-parole, l’Organisation n’a pour l’heure pas d’information sur un éventuel décès lié au nouveau variant Omicron du virus donnant le Covid-19.

Lors d’un point de presse tenu hier à Genève, Christian Lindmeier déclare : « Je n’ai vu aucune information rapportant des décès liés à Omicron ».

Or, il précise que, comme plus de pays font des tests pour tenter de détecter le nouveau variant, « nous aurons plus de cas, plus d’informations, et – bien que j’espère que non – possiblement des morts ».

Pour rappel, le variant Omicron, classé inquiétant par l’OMS, a été détecté d’abord en Afrique australe, mais depuis que les autorités sanitaires sud-africaines ont alerté l’OMS le 24 novembre, des infections avec Omicron ont été constatées dans une trentaine de pays sur tous les continents.