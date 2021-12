Variant Omicron et efficacité des vaccins : l’OMS rassure

Depuis l’apparition pour la première fois du nouveau variant du coronavirus (Omicron) en Afrique du Sud, les interrogations quant à l’efficacité des vaccins disponibles se multiplient. L’OMS s’est en fin exprimée à ce sujet, mais aussi sur la sévérité du nouveau variant.

Dans un entretien accordé à l’AFP dans la soirée d’hier mardi, le responsable des urgences de l’Organisation mondiale de la santé, Michael Ryan, affirme en effet « qu’il n’y a aucune raison de douter » de l’efficacité des vaccins contre le variant Omicron.

Ainsi, ce même responsable tient à écarter toutes les raisons de douter du fait que les vaccins actuels protègent les malades contaminés par le variant Omicron contre les formes sévères du Covid-19.

« Nous avons des vaccins très efficaces qui ont démontré leur pouvoir contre tous les variants jusqu’à présent, en termes de sévérité de la maladie et d’hospitalisation, et il n’y a aucune raison de penser que cela ne serait pas le cas avec Omicron », a expliqué l’intervenant.

Le variant Omicron ne cause pas de cas plus graves que le Delta

Concernant le nouveau variant Omicron, le responsable des urgences de l’OMS se montre également rassurant. Selon lui, « le comportement général que nous observons jusqu’à présent ne montre aucune augmentation de la sévérité ».

À ce propos, il cite l’exemple de « certains endroits en Afrique australe font état de symptômes plus légers ». À titre de comparaison, il s’est dit « quasiment certain » que le variant Omicron ne cause pas de cas plus graves de Covid-19 que Delta.

Cependant, le même intervenant précise qu’il faudrait attendre encore « deux semaines au moins » pour savoir s’il se révèle même moins dangereux. Or, il préconise la prudence en affirmant : « Nous devons être très prudents dans notre façon d’analyser ».