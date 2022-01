Variant Omicron en Algérie : les hôpitaux déjà « en surcharge »

Le nombre de contaminations au Coronavirus ne cesse d’augmenter. Dans le bilan d’hier, l’Algérie a enregistré 2211 nouveaux cas, soit un record quotidien depuis le début de l’épidémie. Cela va de soi pour les hospitalisations qui ne cessent de grimper.

Avec l’apparition du variant Omicron coïncidant avec la 4e vague épidémique, les chiffres augmentent de manière très inquiétante, selon les spécialistes. L’alerte a été également donnée au niveau des structures sanitaires qui commencent d’ores et déjà à connaître de la surcharge.

À titre d’exemple, l’hôpital de Blida connait déjà un état de débordement des services dédiés au Coronavirus et la prise en charge des personnes atteintes par la Covid-19. L’établissement envisage désormais l’extension de ses services afin de contenir le flux de malades.

Selon le Pr Yacine Kheloui rapporté ce dimanche par la Radio nationale, « on a pris la décision d’ouvrir le maximum de structures pour accueillir le flux de malades Covid-19 qui ne cesse d’augmenter ».

« 5 à 7 décès par jour à l’hôpital Mustapha d’Alger »

Même constat au niveau des structures sanitaires à Alger. Pour le chef de service pneumologie au CHU de Beni Messous, le Dr Merzouk Ghernaouat, « cette flambée des cas est due essentiellement à la propagation du variant Omicron ».

Selon ce qu’a rapporté la chaîne trois de la Radio nationale, dans un reportage diffusé ce dimanche, « au niveau de l’hôpital Mustapha d’Alger on enregistre 5 à 7 décès par jour et de nombreux cas graves parmi les personnes non vaccinées sont traités dans les services de réanimation ».

Il convient de noter que la dernière communication de l’Institut Pasteur d’Algérie concernant la propagation du variant Omicron remonte à la fin de la semaine dernière. En effet, l’IPA a annoncé avoir enregistré, au jeudi, un total de 400 cas du variant Omicron en Algérie, ce qui représente 57% des variants circulants.

Selon la même source, « une augmentation exponentielle de la courbe des nouvelles contaminations au variant Omicron est enregistrée. Comme attendu, ceci est dû à la particularité de la souche de ce variant, qui a une capacité extrêmement importante et rapide de propagation ».