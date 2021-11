Variant Omicron : ce que l’on sait sur les symptômes

Beaucoup ont oublié la présence d’un virus dangereux dans une ambiance rassurante marquée par la décrue considérable du nombre des cas de contaminations. Suite à cette oubli, les mesures préventives n’ont pas été rigoureusement appliquées malgré les recommandations et les mises en garde des spécialistes.

Un nouveau variant est vite venu rappeler la dangerosité de ce virus. Omicron, variant récemment découvert en Afrique du Sud vient de chambouler les calculs partout dans le monde. Selon des spécialistes sud-africains, cette nouvelle souche présente quinze fois plus de mutations que le variant Delta qui n’en comptait que deux.

faisant régner une peur d’éventuelles vagues mortifères compte tenu de la flambée des cas de contaminations du Coronavirus.

Plusieurs pays ferment donc leurs frontières aux pays de l’Afrique australe et durcissent les conditions d’entrée de pour tenter de s’en protéger alors qu’ils font déjà face à une hausse compliquée des cas de contaminations.

Quels sont ses symptômes « Omicron » ?

Ce variant qui se propage déjà est jugé inquiétant et préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) car il serait plus contagieux que les variants précédent. Concernant les symptômes, les études actuelles effectuées sur des patients sud-africains indiquent la présence d’une fatigue extrême, courbatures et d’une légère toux sèche ou «d’une gorge qui gratte, sans perte de goût ou d’odorat. Ce variant pourrait attaquer de façon asymptomatique.

La présidente de l’Association médicale sud-africaine, Angelique Coetzee explique que la possibilité de symptômes plus grave n’est pas à éliminer, mais que les cas observés pour l’instant présentent des symptômes assez légers. La spécialiste ajoute « je suis persuadée que beaucoup de gens en Europe ont ce virus, mais cela n’a été que peu détecté parce qu’on était à l’affût de symptômes du Delta ».

Ce variant sera-t-il plus puissant que les précédents ? les spécialistes arriveront-ils à identifier ses symptômes pour mettre en place une stratégie préventive adaptée ? seul l’avenir nous le dira.