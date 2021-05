Variant indien, vaccination, 3e vague : Benbouzid se prononce

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid s’est exprimé a nouveau sur la récente hausse du nombre de cas et de décès et de l’éventualité d’une troisième vague de la pandémie, notamment avec l’apparition du variant indien en Algérie.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a déclaré aujourd’hui mardi que la situation épidémiologique en Algérie demeure stable, espérant ne pas entrer dans une troisième vague.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de sa visite à l’hôpital de Zemmirli dans la capitale Alger, le ministre a expliqué que la souche indienne de coronavirus a été découverte et identifiée chez un ressortissant Indien résidant à Koléa dans la wilaya de Tipaza, arrivé de l’étranger.

Le ministre a rappelé que 06 cas du variant indien de la Covid-19 ont été détectés pour la première fois en Algérie, et que d’autres cas ne sont pas exclus.

Arrivée imminente des vaccins

Dans un autre sillage, le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid a confirmé qu’un certain nombre de doses du vaccin contre le coronavirus arriveront en Algérie vendredi prochain.

En outre, le ministre a révélé les préoccupations liées à la propagation de la souche indienne, ainsi que les difficultés liées à la réception des vaccins en raison de l’arrêt des exportations de l’Inde.

Pour rappel, le 29 avril dernier, le même ministre a déclaré que l’Algérie recevra dans les prochaines 48 heures des vaccins anti-covid 19 provenant de la Russie et de la Chine.