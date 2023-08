Variant Éris : symptômes, transmissibilité, un expert en microbiologie répond aux questions

La pandémie de Covid-19 connaît un nouveau chapitre avec l’émergence du variant Éris. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré cette souche comme un « variant d’intérêt », le classant ainsi comme une sous-variante d’Omicron, nommée E.G.5.1, qui représente actuellement 88 % des séquences génétiques disponibles.

Le Dr. Youcef Boudjelal, chercheur en microbiologie à l’université de Chlef, explique que le variant Éris est une souche évoluée du Sars-Cov-2. Ce dernier révèle les symptômes causés par ce variant ainsi que ses particularités.

Le Covid-19 fait un retour avec le nouveau variant Éris : l’OMS surveille de près la propagation mondiale

Après le variant Alpha, Delta et Omicron, Éris fait de nouveau parler de la pandémie COVID-19 à travers le monde. Cette souche présente deux mutations spécifiques qui lui confèrent le pouvoir de pénétrer dans les cellules humaines.

« Éris, sous-variant d’omicron, a acquis deux mutations d’acides aminés sur la protéine Spike, qui se situe à la surface du Sars-Cov-2 et lui donne son aspect hérissé. La protéine Spike constitue la clé qui permet au virus de pénétrer dans nos cellules », explique le Dr Boudjelal au média Le Jeune Indépendant.

En ce qui concerne les symptômes connus, ils « ressemblent majoritairement à ceux du variant Omicron : fièvre, rhinite, maux de gorge, maux de tête, toux sèche et probablement forte fatigue » précise la même source. Ce qui distingue Éris, c’est sa transmission plus rapide que ses prédécesseurs, provoquant une hausse exponentielle des cas.

Malgré cela, Éris ne constitue pas une menace pour l’humanité pour le moment. Bien qu’il ait été classé comme « variant d’intérêt », l’OMS évalue actuellement le risque pour la santé mondiale comme « faible », ne signalant aucun changement majeur dans la gravité de la maladie.

Variant Éris : les pays où la souche s’est propagée

Le variant Éris a été détecté pour la première fois en Inde en février dernier, et sa prévalence mondiale a augmenté constamment depuis. En France, 35 % des personnes infectées par le Covid-19 sont touchées par Éris, selon la base de données Gisaid.

À ce jour, les pays les plus touchés sont la Chine (30.6 %), les États-Unis (18.4 %) et la Corée du Sud (14.1 %) selon l’OMS. L’Agence suédoise de santé publique a signalé une trentaine de cas testés positifs ce vendredi de son côté.

En Algérie, aucun nouveau cas de Covid-19 n’a été enregistré par les autorités à ce jour.

Bien que la pandémie ne soit plus considérée comme une urgence sanitaire mondiale depuis mai 2023, l’OMS souligne que le Covid-19 n’a pas disparu en tant que menace. Pour prévenir la propagation, les experts recommandent d’effectuer les rappels de vaccins pour les groupes à haut risque et insistent sur les gestes barrières, comme le lavage fréquent des mains et la distanciation sociale.