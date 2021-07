Variant Delta : révélations alarmantes d’une étude américaine

Une récente étude publiée par l’agence sanitaire des États-Unis ce vendredi 30 juillet 2021, a révélé que le variant Delta serait aussi contagieux que la varicelle.

A ce jour, la pandémie de la Covid-19 a causé plus de 4 millions de décès depuis son apparition à la fin de 2019, d’après le dernier bilan établi par l’Agence France-Presse (AFP). Cependant l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que les pertes humaines doivent être deux à trois fois plus élevés si la mortalité directement et indirectement liée à la maladie était comptabilisée.

D’après la présentation de l’étude américaine, qui se base sur une analyse menée à Provincetown, dans l’Etat du Massachusetts. Près de 900 cas de Covid-19 ont été enregistrés après avoir assisté à la fête nationale du 4 juillet, et ce, malgré le fait que trois quarts des participants à l’évènement soient vaccinés. L’étude démontre qu’il n’y avait « pas de réelle différence » dans la charge virale des personnes vaccinées ou non vaccinées. La présentation suggère que le degré de contagiosité est le même, quel que soit le statut vaccinal du participant.

« Le variant Delta est plus dangereux que ses prédécesseurs »

De ce fait, les scientifiques américains ont avancé que le variant Delta est tout aussi contagieux que la varicelle et a des effets plus graves que ses prédécesseurs. De plus les personnes contaminées semblent autant le transmettre, qu’elles soient vaccinées ou non. Par ailleurs, des données du Canada, de Singapour et d’Écosse suggèrent qu’il pourrait être plus dangereux, et mèneraient à davantage d’hospitalisations et de morts.

Les scientifiques américains recommandent à nouveau le port du masque en intérieur pour les vaccinés bien que ces derniers soient moins exposés à des formes sévères de la maladie.

Cependant, les experts assurent que les vaccins représentent lunique porte de sortie de la crise sanitaire. En effet, l’agence sanitaire américaine a conclu cette étude en estimant que « le risque de mourir ou d’être gravement malade est divisé par dix avec un vaccin et le risque d’être contaminé au moins par trois. Ce qui revient à dire que les vaccins sont efficaces à 90 % contre les formes sévères et à 67 % contre les infections ».