Variant Delta : l’efficacité de certains vaccins tombe à 66%

L’efficacité des vaccins de Pfizer et Moderna contre l’infection au coronavirus a chuté de 91 % à 66 % depuis que le variant Delta est dominant aux États-Unis.

En effet, des données publiées le 24 août par les autorités sanitaires américaines émanant d’une étude menée sur des milliers d’employés de centres de soins et d’hôpitaux à travers six États, afin d’examiner les performances des vaccins contre la Covid-19 en conditions réelles a démontré la chute de l’efficacité des deux vaccins.

Par ailleurs, les personnes qui ont participé à cette étude sont testés chaque semaine pour détecter à la fois les infections symptomatiques, mais aussi asymptomatiques. Notons que ces travailleurs de la Santé ont tous a reçu les vaccins Pfizer et Moderna.

En outre, du mois de décembre 2020 à avril 2021, l’efficacité des vaccins anti-covid était alors de 91 %, et ce, d’après les données avancées par les Centres de lutte et de prévention des maladies(CDC), qui est la première agence fédérale de santé publique des USA.

Le variant delta : prédominant aux États-Unis

Cependant, lors des semaines où le variant Delta est devenu dominant. Dans le sens où il était responsable de plus de 50 % des cas de contamination, l’efficacité est tombée à 66 %. Le variant Delta est à présent responsable de plus de 98 % des infections aux États-Unis.

Les scientifiques à l’origine de cette étude expliquent, néanmoins, que cette baisse pourrait être aussi causée par l’efficacité du vaccin qui faiblit avec le temps.

Il est important de noter que, bien que l’efficacité des vaccins Pfizer et Moderna ait considérablement chuté, elle continue à éviter les hospitalisations graves. En effet d’après une autre étude publiée cette semaine par les CDC, conduite sur des patients à Los Angeles entre début mai et fin juillet, montre que Les personnes non vaccinées ont 29 fois plus de risques d’être hospitalisées.