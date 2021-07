Variant Delta : l’Algérie risque-t-elle la liste rouge ?

En Algérie, la Covid-19 fait des ravages. Les hôpitaux sont débordés et les malades font face au spectre du manque d’oxygène. Le principal acteur de cette catastrophe sanitaire est le variant Delta, dont la dangerosité surpasse celle du virus originel et du variant britannique des dizaines de fois. Si les malades sont les principales victimes de cette situation, le drame va faire également des victimes collatérales, et parmi elles, les voyageurs.

Les voyageurs Algériens se demandent sans doute quelle conséquence aura l’évolution inquiétante de la situation sanitaire en Algérie sur les vols internationaux. Il est à rappeler que l’Algérie a ouvert ses frontières depuis le premier juin dernier avec six pays à travers le monde. Cette fois-ci, c’est les autres pays qui risquent de fermer leurs frontières aux Algériens.

Le variant Delta : la porte d’entrée de l’Algérie dans la liste rouge ?

Aujourd’hui, l’Institut Pasteur d’Algérie a publié un communiqué dans lequel il affirme que le variant Delta est désormais le plus dominant dans le pays. « À partir de la 1e semaine de juillet, une accélération de l’activité du variant Delta a été enregistrée. Au 15 juillet, le variant Delta a supplanté tous les autres variants circulants jusque-là, représentant 71 % des virus circulants ».

Le communiqué de l’institut Pasteur ajoute que ce n’est qu’un début, car « un taux supérieur à 90 % dans les semaines à venir ». Ce constat plonge l’Algérie parmi les pays lesquels les variants circulent activement, et donc au risque d’être classée dans la liste rouge de plusieurs pays, notamment européens, tout comme le voisin Tunisien dont les étudiants sont empêchés d’entrer en France à moins d’être vaccinés par l’un des quatre vaccins reconnus par l’agence européenne des médicaments, à savoir Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson et Moderna.

Tous les pays qui enregistrent une forte circulation des variants connaissent des restrictions de voyages assez conséquentes et la situation sanitaire en Algérie indique que les voyageurs Algériens auront encore plus de mal à prendre l’avion.