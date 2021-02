Variant Britannique : Quelle immunité pour les cas déjà contaminés ?

L’apparition du variant Britannique du coronavirus en Algérie suscite déjà moult interrogations. Qu’en est-il de ses risques, de l’efficacité des vaccins ou encore du risque de l’immunité des personnes déjà contaminées ?

Le Docteur Yahia Mekki, Virologue, chef de service au laboratoire de virologie au CHU de Lyon est revenu ce samedi sur plusieurs points concernant le variant Britannique du coronavirus.

Dans une déclaration à la Radio algérienne, le spécialiste a d’abord tenu à préciser que le variant Britannique est le même que le virus Sars-Cov-19, mais avec des mutations au niveau des compositions génétiques du virus.

Selon lui, les dangers que représente cette mutation réside essentiellement dans sa grande vitesse de transmission. Néanmoins, il affirme que les personnes ayant déjà contracté la version classique du coronavirus ne sont pas immunisés contre le nouveau variant.

Et cela est dû aux mutations du virus concernant les anticorps. Or, rassure encore le Docteur Yahia Mekki, une nouvelle contamination au nouveau variant aura moins d’impact et de danger que la première contamination à la version classique du virus.

Efficacité des vaccins “Spoutnik” “Pfizer” et “Moderna”

Dans un entretien accordé jeudi dernier à Ennahar, le virologue également expert auprès de l’OMS s’est exprimé sur l’éfficacité des vaccins contre le coronavirus contre le nouveau variant, notamment le Britannique apparu récemment en Algérie.

Il a, en effet, tenu à rassurer que les vaccins « Spoutnik », « Pfizer » ou encore « Moderna » sont efficaces et protègent effectivement contre le variant britannique.

Selon lui, les « tests effectués par les producteurs des vaccins cités en haut, prouvent leur efficacité contre les nouveaux variants apparus en Afrique du Sud, au Brésil et en Grande-Bretagne ».

Il préconise toutefois que « l’Algérie doit importer une plus grande quantité possible de doses de vaccin » afin de poursuivre la campagne de vaccination et parvenir à endiguer la propagation du virus.

L’IPA confirme la détection de cas du variant britannique

Il convient de rappeler que l’institut Pasteur a confirmé, jeudi dernier dans un communiqué, la détection de cas du variant britannique du covid-19 en Algérie.

« Nous avons détecté sur des PCR positives, datées du 19 février 2021, deux variants britanniques portant les mutations N501Y et D614G avec délétion des positions 69-79 qui sont des signatures génétiques de ce variant (Détecté pour la première fois le 20 septembre 2020 dans la ville de Kent en Grande-Bretagne) », lit-on dans le communiqué de l’IPA.