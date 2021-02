Variant Covid-19 Algérie : Les nouvelles révélations de Pr Rahal

Le directeur général des structures sanitaires au ministère de la Santé, Pr Lyes Rahal, est revenu aujourd’hui, sur le sujet d’actualité en Algérie, lié à l’apparition des cas confirmés du variant britannique du covid-19, sur le sol national.

En effet, lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale, aujourd’hui dimanche, Lyes Rahal, a confirmé que les résultats des enquêtes épidémiologiques préliminaires effectuées jusqu’à maintenant n’ont pas révélé la propagation de la nouvelle souche mutée du Covid-19 à d’autres gens.

Lyes Rahal, affirmé qu’après avoir annoncé officiellement, la détection de deux cas du variant britannique du coronavirus (Covid-19), le Comité scientifique a lancé immédiatement ses investigations et des enquêtes épidémiologiques afin de déterminer les circonstances et les causes de l’apparition de ce nouveau variant, précisant toutefois que, jusqu’à cette heure-ci, il n’y a aucun signe de propagation de cette nouvelle souche parmi d’autres personnes.

Le même responsable a révélé que, « les deux souches mutantes ont été détectées chez un membre du personnel de santé de l’EHS de Psychiatrie de Cheraga, et chez un immigré venant de France pour l’enterrement de son père.

Il faut être vigilant

“La nouvelle souche britannique se propage rapidement et est actuellement présente dans plus de 85 pays, mais les études ne se sont pas encore révélées plus dangereuses que le virus classique”, a déclaré Rahal.

Selon le même responsable, “Si les mesures préventives et les protocoles de santé sont respectés partout, cette nouvelle souche ne constituera pas un danger pour les citoyens”.

En ce qui concerne la fermeture de l’espace aérien, le membre du Comité scientifique a souligné qu’il est nécessaire de garder les frontières fermées, pour protéger les citoyens et afin d’empêcher l’entrée de la nouvelle souche de coronavirus en Algérie.