Variant Covid-19 Algérie : les mesures préventives envisagées

L’Algérie a enregistré ces premiers cas de contamination au variant Britannique du coronavirus. Face à cette situation, Dr Mohammed Bekkat Berkani revient sur les mesures envisageables durant les prochains jours.

Alors que la détection des deux cas de contamination revient au 19 février en cours, l’Institut Pasteur d’Algérie a confirmé officiellement l’information, dans un communiqué, vers la fin de la semaine dernière.

Intervenant ce samedi à la Chaine TV Ennahar, le membre du comité scientifique le Dr Mohammed Bekkat Berkani a confirmé l’information portant sur la suspension de tous les vols et déplacements en provenance de l’étranger, comme première mesure de prévention contre la propagation du nouveau variant en Algérie.

Selon lui, la mesure concerne les déplacements sur tous les niveaux à savoir : les frontières aériennes et maritimes, et ce à compter du 1er mars et pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 31 du même mois.

Il convient de rappeler que des informations sur la suspendre tous les vols de rapatriement ont été relayées il y a quelques jours. Il s’agit, en effet, des vols internationaux entrants, soit en provenance de l’étranger.

Le reconfinement n’est pas envisagé

Le même intervenant a également évoqué la question du reconfinement comme autre mesure qui pourra être envisagée pour endiguer la propagation du variant Britannique en Algérie.

D’emblée, le membre du Comité scientifique a écarté toute volonté de revenir au confinement sanitaire, d’au moins pour les jours à venir.

S’agissant des cas de contamination au variant du virus, Dr Bekkat Berkani a affirmé que, pour le moment, aucun cas n’a été détecté chez les personnes ayant reçu le vaccin contre la version classique du coronavirus.

Il explique ensuite que les vaccins contre les coronavirus développés à ce jour s’avèrent efficaces contre les nouvelles souches du virus, qui sont caractérisées par la vitesse de propagations. À ce propos, il ajoute que ces variant ont les mêmes symptômes que la première souche du coronavirus.