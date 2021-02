Variant britannique : Les recommandations du Pr Djenouhat

Après avoir enregistré les deux premiers cas du variant britannique en Algérie, le professeur Kamel Djenouhat, a mis l’accent sur, la nécessité d’observer « scrupuleusement et strictement » les mesures de prévention contre la propagation du variant viral de la covid-19.

En effet, le professeur Kamel Djenouhat, chef service du laboratoire central de l’hôpital de Rouiba, a évoqué, les raisons qui ont favorisé l’apparition de ce nouveau variant, révélant que les autorités n’ont pas pris en considération, les recommandations des spécialistes, » on a suggéré un deuxième PCR (pour les sujets entrants à travers les frontières, ndlr) avec confinement de cinq jours, et ça n’a pas été appliqué », regrette-t-il.

Avant d’ajouter, « si l’on fait un séquençage de toutes les personnes ayant contracté le covid, on trouvera au moins 10 personnes porteuses de ce variant ».

Mettant en avant, la grande et rapide transmissibilité de ce nouveau variant, Pr Dhahounat a a rappelé que les dernières études établissent « un phénotype plus dangereux et une mortalité très élevée par rapport aux anciens variants.»

« Nous sommes en l’attente de nouvelles publications à propos pour actualiser nos connaissances en la matière», a-t-il ajouté.

Ce que propose Pr Kamel Djenouhat

Admettant que « l’Algérie est dans une situation de cas sporadiques, c’est-à-dire on est loin d’atteindre le cluster « , le Pr Djenouhat, a affirmé que seul » le respect des mesures de prévention va stopper la propagation du variant britannique » et qu’il est « important d’observer le protocole sanitaire pour lutter contre la propagation du virus ».

Par conséquent, l’intervenant a appelé a plus de vigilance, et à « plus de fermeté afin de faire respecter les mesures barrières dont la désinfection et le port du masque, notamment, à défaut de faire appliquer la distanciation dans certaines situations ou certains espaces », a-t-il conclu.

Pour rappel, l’Institut Pasteur d’Algérie avait annoncé jeudi dans un communiqué, la détection de deux cas du variant britannique du coronavirus (Covid-19), rappelle-t-on. Il avait précisé que « ces deux souches mutantes ont été détectées chez un membre du personnel de santé de l’EHS de Psychiatrie de Cheraga (isolé actuellement) et chez un immigré venant de France pour l’enterrement de son père ».