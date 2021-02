Variant britannique en Algérie : Le nombre passe à 5 cas suspects

Le directeur général de l’Institut Pasteur Fawzi Drar s’est exprimé aujourd’hui, dimanche, sur l’apparition du nouveau variant britannique du Covid-19 en Algérie.

En effet, Fawzi Derrar a révélé que 5 patients sont suspectés d’avoir contracté la souche mutée du Covid-19 en Algérie.

« Ces cas suspects ont été placés sous surveillance en attendant les résultats des tests dans les prochaines heures », a déclaré Fawzi Derrar lors d’une émission sur la chaîne de télévision Echourouk.

Le même responsable, a révélé que l’un des deux patients, testés officiellement positifs au variant Britannique, s’est rétabli de la contamination, tandis que l’autre cas est actuellement soumis à un suivi continu.

Dr Derrar a affirmé que l’Institut Pasteur procède à des « analyses sur des échantillons » et qu’il n’est pas question uniquement du variant britannique, mais l’ITA assure également, la « surveillance de tous les autres variants de la Covid-19 qui sont propagés dans le monde ».

Dans ce sillage, Dr Derrar a averti que la souche mutée de Coronavirus a une capacité de propagation et de transmissibilité plus grande et plus rapide, soulignant qu’il faut 3 jours pour diagnostiquer la souche mutée.

Dossier vaccin

Dans le dossier de vaccination, le Directeur général de l’Institut Pasteur a déclaré que l’Algérie vise à recevoir un million de doses de vaccins au cours du mois de mars.

Le premier responsable de l’IPA a rappelé que l’Algérie a entamé des consultations avec des laboratoires chinois et américains pour renforcer son stock de vaccins anti-coronavirus.

À noter que l’Algérie a reçu mercredi dernier, un don de 200 000 doses de vaccin anti-Covid-19 Sinopharm fait par la République populaire de Chine.

Un autre lot de vaccin anti-Covid-19 de 700 000 à 800 000 doses du vaccin anti-Covid-19 dans le cadre du dispositif onusien Covax, est également attendu pour la dernière semaine du mois de février en cours.