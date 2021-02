Le variant britannique du covid-19 est 30 % plus mortel que le virus original, selon le professeur Mohamed Belhocine.

Intervenant ce dimanche sur les ondes de la radio nationale, le président de la cellule d’investigation et de suivi des enquêtes épidémiologiques, Pr Belhocine, a apporté des explications sur les risques de ce variant britannique détecté le 25 février dernier en Algérie.

« Le risque de décès de ce variant britannique de covid-19 est plus élevé par rapport à la souche originelle (…) Là on parle d’un risque de mortalité plus élevé de 30% », a-t-il fait savoir.

Selon Pr Belhocine, ce variant est également deux fois plus contagieux que la souche première souche, à savoir le SARS-COV-2. « Sa présence dans le nez et la gorge est bien plus élevée », a-t-il précisé.

Les vaccins sont-ils efficaces sur ce variant ?

Concernant l’efficacité des vaccins anti-covid sur le variant détecté en Algérie, Pr Belhocine a expliqué que les chercheurs étudient sur « une version améliorée » du vaccin actuel pour faire face aux mutations du coronavirus.

« Ils sont en train de préparer un vaccin polyvalent (efficace sur tous les variants) qui pourrait être modifié au fur et à mesure des mutations. Comme celui de la grippe saisonnière », a-t-il dit.

« Quant au taux d’efficacité du vaccin actuelle sur ce variant, il est estimé à 60% ou plus, dans le cas où le variant serait prédominant dans la population« , a ajouté le président de la cellule de suivi des enquêtes épidémiologiques.