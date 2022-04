VAR Algérie – Cameroun : l’ENTV se justifie et accuse

Accusé d’avoir une part de responsabilité dans la défaite de l’équipe d’Algérie à Blida face à l’équipe du Cameroun, l’ENTV se lance dans une course pour se dédouaner.

La télévision algérienne n’a pas digéré les propos du président démissionnaire de la FAF, Amara Charaf-Eddine, qui établissait un lien direct entre l’élimination des hommes de Djamel Belmadi et la mauvaise qualité de réalisation des équipes techniques du service public algérien.

Sulfureux, les présentateurs de l’émission consacrée exclusivement aux erreurs d’arbitrage du sifflet Gambien, Bakary Gassama, ont « laissé la parole aux images » dans ce qui semble être une réponse franche aux critiques et une démarche qui se veut rassurante pour l’ensemble du public algérien.

Pour l’ENTV, le cahier des charges exigé par la FIFA pour filmer les matchs de football a été plus que respecté puisque : « les équipes techniques de la télévision nationale ont rempli le critère des 10 caméras exigées par la FIFA dont 2 sur la ligne de but et ont même fourni 3 caméras supplémentaires sans que l’instance internationale ne le demande » dit Yazid Belkout, le réalisateur du match.

Ce dernier ne s’est pas arrêté sur cette riposte et a déclaré que l’arbitre Gassama n’avait pour mission que d’éliminer l’équipe d’Algérie « Gassama a consulté une seule et unique fois la VAR, c’est clair qu’il avait à cœur de remplir sa mission » explique-t-il.

Dans la lignée des déclarations du réalisateur algérien, l’ancien arbitre international et consultant de l’ENTV, Mohamed Zekrini, a refusé d’accuser l’arbitre Gambien d’incompétence et a accentué la théorie selon laquelle l’Algérie a été volontairement éliminée par des mains cachées dans les hautes sphères du football africain : « Gassama est parmi les meilleurs arbitres du continent africain, s’il n’a pas sifflé au moment du premier but, c’est qu’il a voulu accorder le but au Cameroun » dit-il avant d’ajouter « Gassama savait très bien qu’il y avait une faute sur Aissa Mandi lors de l’action qui nous a coûté le premier but, c’est parmi les fautes les plus simples à siffler dans le monde de l’arbitrage, il est clair que Gassama voulait l’élimination de l’équipe d’Algérie ».

Une réalisation sans reproche

Dans la valse des arguments présentés par la télévision algérienne, le réalisateur de la rencontre a bien pris soin de faire rappeler les félicitations que les deux arbitres assistants de la VAR ont adressé aux équipes algériennes de réalisation, « les arbitres allemands nous ont remercié à la fin de la rencontre. Ils ont été pleinement satisfaits de la qualité de notre réalisation » dit le réalisateur Belkout.

Ce dernier n’a pas fait la sourde oreille à une rumeur qui circule dans la toile, et a assuré que l’assistance vidéo fonctionnait normalement et n’était pas hors d’usage. Le plateau de la chaîne algérienne s’est soldé sur un constat pour le moins pessimiste et qui ne laisse rien à présager de mieux : « je ne pense pas que le match se rejouera » déclare ouvertement l’ancien sifflet international, Mohamed Zekrini. « Il y aura même des sanctions disciplinaires contre le public algérien, car le rapport de Gassama a mentionné un jet de projectiles lors de la fin de la rencontre » ajoute-t-il.

Dans cette équation qui taraude les esprits des fans du ballon rond algérien, les spéculations font balancer l’aiguille émotionnelle des supporters des deux bouts de l’extrême, tantôt optimiste puisque les preuves existent et elles sont tangibles, tantôt défaitiste, car le sentiment d’impuissance prend le dessus, le match de Blida sera gravé dans les mémoires des supporters algériens.