Vandalisme dans les transports publics : l’ETUSA dénonce les attaques contre les bus

La société des transports urbains et suburbains d’Alger (ETUSA) a vivement dénoncé, ce vendredi, la multiplication des actes de vandalisme visant les bus de la compagnie, notamment les attaques par jets de pierres. Dans un communiqué publié par l’entreprise, l’ETUSA a précisé qu’une nouvelle attaque s’est produite ce même jour, vers 10h40, sur une ligne de transport populaire.

Selon le communiqué, un groupe d’enfants a jeté des pierres sur un bus circulant sur la ligne numéro 732, reliant la station 02 Mai à Sidi Abdallah. L’attaque a provoqué des dégâts matériels considérables, notamment la brisure du verre arrière du bus. Le plus inquiétant, selon l’ETUSA, est la panique générée parmi les passagers à bord, qui ont dû faire face à une situation de danger.

L’attaque a contraint l’entreprise à retirer le bus de la circulation pour des réparations, ce qui a entraîné une réduction du nombre de bus disponibles sur la ligne et, par conséquent, une dégradation de la qualité du service offert aux citoyens.

Les conséquences du vandalisme sur le service public

L’ETUSA a exprimé sa ferme condamnation face à ces actes de vandalisme qui visent les biens publics, des bus qui appartiennent à l’État et à la population. Elle a souligné que les bus endommagés sont mis hors service et subissent des réparations, ce qui engendre une diminution de la capacité du réseau de transport. Cette situation a un impact direct sur le quotidien des citoyens, augmentant la durée d’attente aux arrêts et réduisant la fréquence des trajets.

Dans ce contexte, l’entreprise a lancé un appel à la responsabilité collective, exhortant les parents à sensibiliser leurs enfants aux dangers du vandalisme et à l’importance de préserver les biens publics.

Appel à la coopération de la population

L’ETUSA a insisté sur la nécessité d’une prise de conscience de la part de tous pour combattre ces comportements nuisibles. En plus de la sensibilisation, l’entreprise a sollicité la coopération des autorités locales et des citoyens pour signaler toute activité suspecte afin de garantir un environnement plus sûr pour les passagers et de maintenir un service public de qualité. L’entreprise a également insisté sur l’importance de lutter contre ce phénomène qui nuit à la fois à la société et à la réputation du service public.