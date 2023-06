Vandalisée puis restaurée, la statue d’Ain El Fouara à Sétif rouvre ses portes au public

Ain El Fouara, le monument historique de la wilaya de Sétif, est de nouveau ouvert au public après des mois de travaux de restauration. L’inauguration a attiré une foule nombreuse, dont certains visiteurs sont venus s’abreuver à sa fontaine réputée pour avoir le pouvoir de faire revenir celui qui y boit.

Le directeur de la culture et des arts de la wilaya de Sétif a déclaré que la restauration a été effectuée par des experts du secteur de la culture et des arts de la wilaya de Constantine et Cherchell, dans la wilaya de Tipaza, conformément aux normes académiques et esthétiques requises. Le monument avait été vandalisé en décembre dernier par un jeune homme.

En effet, après plusieurs mois de travaux de restauration, le monument Ain El Fouara a rouvert ses portes au public. Et la fontaine est de nouveau en fonctionnement et attire les visiteurs qui viennent s’abreuver à son eau courante. La légende veut que celui qui y boit reviendra sûrement dans cette ville.

De plus, la restauration a été effectuée par deux experts du secteur de la culture et des arts de la wilaya de Constantine et Cherchell, dans la wilaya de Tipaza. Donc, les normes académiques et esthétiques ont été respectées pour redonner toute sa splendeur à ce monument historique.

Un monument vandalisé en décembre dernier

Donc, l’inauguration a attiré une foule nombreuse qui a pu découvrir à nouveau ce symbole de Sétif et prendre des photos souvenirs. Et le directeur de la culture et des arts de la wilaya de Sétif a déclaré que cette réouverture était un moment important pour la ville et pour la région.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’Ain El Fouara avait été vandalisé en décembre dernier par un jeune homme. Certaines parties de la statue avaient été endommagées, suscitant l’indignation des habitants de la ville et de toute la région.