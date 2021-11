Validité des billets : Air Algérie apporte des précisions importantes

Après une décrue et une stabilité qui s’est installée ces derniers mois, la peur revient et les mesures plus strictes refont surface dans un contexte de hausse inquiétante du Covid-19, et ce, un peu partout dans le monde.

Les contaminations connaissent une flambée notamment en Europe à l’instar de la France qui fait déjà face à la cinquième vague du virus. Cela s’ajoute à un nouveau variant qui a fait son apparition en Afrique du Sud. Ces nouvelles vont impacter massivement les vols et les mesures connexes, sachant que beaucoup de pays se sont vus contraints de fermer leurs frontières pour empêcher la propagation du nouveau variant.

Dans ce contexte, les compagnies aériennes tentent de présenter les meilleures offres, essayant de rattraper et de se relever de la crise financière causée par la pandémie à l’instar de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie.

Air Algérie prolonge la validité de ses billets

Air Algérie a annoncé aujourd’hui à travers un communiqué, une bonne nouvelle aux voyageurs. En effet, la compagnie prolonge la validité de ses billets. « Air Algérie a le plaisir de vous offrir la prolongation de la validité du 31 décembre 2022 de tous vos billets et avoirs (EMD et voucher) arrivant à expiration » lit-on dans le communiqué.

Dans le même contexte, la compagnie a indiqué dans le même communiqué « tous vos anciens billets de et vers Montréal, Dubaï, Londres et Rome/Milan, émis pour des voyages avant le 20 octobre 2021, sont modifiables sans différences tarifaires ni frais supplémentaires ».