Valeurs des devises en Algérie : que disent les chiffres de ce jeudi 4 janvier ?

Dans l’arène financière, les mouvements incessants des taux de change rythment les échanges monétaires. Les dernières données émanant de la Banque d’Algérie pour la période allant du 3 au 5 janvier 2024 offrent un tableau dynamique, dépeignant les variations observées sur le marché officiel des devises.

Alors qu’à l’ombre des établissements officiels, le Square Port Saïd d’Alger se révèle comme un théâtre alternatif pour les transactions monétaires, offrant une perspective différente des cours de change. Dans cet article, plongeons dans ce tourbillon monétaire pour découvrir les valeurs des principales devises étrangères tant sur le marché officiel que sur celui de la bourse informelle, également connu sous le nom de marché parallèle.

Au niveau du marché officiel de la Banque, l’euro se distingue avec une valorisation à 147.29 dinars algériens à l’achat et à 147.32 dinars algériens à la vente. De l’autre côté de l’Atlantique, le dollar américain ne manque pas de captiver l’attention des investisseurs, arborant une valeur de 134.45 dinars algériens à l’achat et de 134.46 dinars algériens à la vente.

Par ailleurs, l’euro s’envole à des hauteurs vertigineuses sur le marché noir, atteignant les 234.00 dinars algériens à l’achat et grimpant jusqu’à 236.00 dinars algériens à la vente. Ces valeurs, bien au-dessus des taux officiels, témoignent de la volatilité de cette arène informelle des échanges. Le dollar américain, autre acteur majeur de la scène monétaire, fait aussi vibrer les compteurs, s’échangeant à 217.00 dinars algériens à l’achat et à 220.00 dinars algériens à la vente, révélant ainsi une dynamique parallèle dans les valeurs de change.

Banque d’Algérie et marché parallèle : où en sont les autres devises ?

En outre, les chiffres de la Banque d’Algérie nous révèlent que la livre britannique s’échange à 169.87 dinars algériens à l’achat et à 169.95 dinars algériens à la vente. Mais aussi, que la monnaie canadienne, s’affiche avec des valeurs s’élevant à 100.82 dinars algériens pour l’achat et à 100.86 dinars algériens pour la vente.

Toutefois, les cambistes du marché parallèle proposent la livre sterling et le dollar canadien à des taux nettement plus élevés. En effet, en noir, la monnaie britannique s’achète à 262.00 dinars algériens et se vend à 265.00 dinars algériens. De même, le dollar canadien se négocie à 156.00 dinars algériens pour l’achat et à 158.00 dinars algériens pour la vente.

Ces écarts marquants entre les transactions officielles de la Banque d’Algérie et les valeurs issues du marché informel illustrent la complexité et la variabilité des fluctuations monétaires. Le tableau ci-dessous offre un aperçu combinant les données officielles et informelles sur l’état actuel des cours de change des principales devises pour cette journée du jeudi 4 janvier 2024 :

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 147.29 147.32 234.00 236.00 Dollar US ($) 134.45 134.46 217.00 220.00 Livre Sterling (₤) 169.87 169.95 262.00 265.00 Dollar CAN ($C) 100.82 100.86 156.00 1586.00 Dirham EAU (AED) 36.60 36.61 57.00 59.00

