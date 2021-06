Valeur des biens immobiliers : une chute interminable

Ces dernières semaines, la valeur des biens immobiliers est en chute libre. C’est ce qu’a affirmé aujourd’hui le président de la Fédération Nationale des Agences Immobilières, la FNAI, Nouredine Menaceri, qui a tenté de donner les raisons d’une telle situation, qui risque encore de d’empirer.

Menaceri a indiqué que les prix des biens immobiliers ont connu une chute de 30 % en ce qui concerne les villas, et de 10 % dans le cas des petits appartements. Le président de la Fédération Nationale des Agences Immobilières a également confié que cette chute est causée en premier lieu par le fait que l’immobilier est de moins en moins considéré comme étant une valeur refuge.

Les investisseurs préfèrent les devises

Selon Menaceri, les grandes villas étaient louées à 90 millions de centimes par mois au sein de certaines régions, aujourd’hui le prix de la location dépasse rarement les 30 millions de centimes, affirme le président de la Fédération Nationale des Agences Immobilières, qui précise que le marché de l’immobilier en Algérie traverse une de ses pires crises.

Menaceri a également confié que suite aux nombreux projets de construction de logement lancés par le gouvernement, la valeur des petits appartements va également connaitre une nouvelle baisse qu’il a estimé à 10 %. Menaceri a également affirmé que les investisseurs ne veulent plus investir dans la pierre, mais préfèrent convertir leur capital en devises.

Le président de la Fédération Nationale des Agences Immobilières a également confié que les hommes d’affaires Algériens se tournent de plus en plus vers l’achat de biens immobiliers en dehors de l’Algérie, notamment en Turquie et en Grèce, mais aussi en France et en Espagne, malgré l’étroite surveillance qui a été instaurée par les autorités Algériennes.