Valence – Mostaganem en ferry : Baleària offre 20 % de réduction sur ses billets

À l’approche de la saison estivale, les voyageurs algériens guettent les comparateurs des vols et des voyages à la recherche de bons plans pour profiter de leurs vacances sans ruiner leur budget. En ce moment, de nombreuses compagnies aériennes et maritimes ont lancé leurs plus belles offres.

C’est le cas du transporteur maritime espagnol, Baleària, qui a lancé une offre inratable sur ses traversées au départ de Valence, en Espagne, à destination du port de Mostaganem, en Algérie.

Offre à durée limitée ! Baleària propose des voyages en ferry Valence – Mostaganem à 20% de réduction

Sur son site de réservation, le transporteur maritime dévoile une nouvelle offre permettant d’économiser jusqu’à 20 % du prix du billet de voyage à bord de l’un des navires de Baleària. Cette offre concerne les membres de programme de fidélité de la compagnie, Club Baleària.

Pour pouvoir profiter de cette promotion, il convient de faire de trajet avec la compagnie, le voyage en aller-retour est valide, et de profiter de 20 % de réduction sur la prochaine réservation en siège. Une fois les deux premiers voyages effectués, le voyageur recevra un coupon avec un code promotionnel à usage unique. Ce dernier est valable pour les 60 prochains jours, quelle que soit la date de réservation.

Par ailleurs, la compagnie maritime espagnole indique que le coupon ne peut être utilisé qu’une seule fois. Et il n’est pas valable pour les voyages programmés entre le 17 juin et le 15 septembre 2024.

Été 2024 : les voyages vers l’Algérie disponibles à partir de 125 euros

Baleària a ouvert les réservations pour l’été 2024, sur ses billets de voyage au départ de l’Espagne vers l’Algérie. Ses traversées sont disponibles à la réservation jusqu’au 28 décembre 2024. Pour l’été 2024, le transporteur maritime, propose de réserver le plus rapidement possible et de profiter de la baisse de ses tarifs.

En effet, Baleària propose, sur son site de réservation, des traversées à partir de 125 euros. Il s’agit du prix de réouverture de la ligne pour la saison estivale. Ce tarif est susceptible d’être modifié en fonction des conditions de voyage choisies. Baleària indique le nombre de places, offertes dans le cadre de cette promotion, est limité.

