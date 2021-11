Valence – Mostaganem : Baléaria annonce son programme

La réouverture des frontières algérienne maritimes a permis non seulement de satisfaire la forte demande de la diaspora algérienne en France et en Espagne, mais aussi de faire sortir certaines compagnies maritimes de leurs inactivités commerciales et financières.

C’est le cas par exemple d’Algérie Ferries qui a repris ses traversées, après deux ans d’interruption, avec l’Hexagone et l’Espagne. Cette dernière a également bénéficié d’une autorisation pour desservir les ports algériens.

Il s’agit notamment de la compagnie espagnole de transport maritime, Baléaria qui vient d’annoncer la reprise des dessertes commerciales avec l’Algérie. En effet, il sera question d’une liaison entre les ports de Valencia et Mostaganem, et ce, à partir du 20 novembre de l’année en cours.

Des billets à moins de 250 euros

Après avoir reçu le feu vert des autorités algériennes, la compagnie Baléaria a indiqué ce vendredi 4 novembre, que la première traversée connectera le sud de l’Espagne à l’Ouest Algérien. Le départ sera effectué le samedi 20 novembre de valence à 18 h 30, à bord d’un navire dont la capacité s’élève à 399 passagers et 430 véhicules.

À cela s’ajoute un protocole sanitaire strict, imposé par les autorités algériennes et espagnoles, à savoir une désinfestation régulière du navire ainsi qu’une obligation de porter le masque et d’appliquer une distanciation sociale. Ainsi, les passagers seront tenus à respecter les conditions d’entrée fixées par les deux pays,

Quant aux prix des billets, la compagnie étrangère Baléaria a tenu à préciser qu’un billet aller-retour (siège + un seul véhicule) coutera moins de 250 euros. Le prix varie cependant selon les différents services proposés la compagnie espagnole.