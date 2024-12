Valence accessible dès 135€ avec Baleària : offre exceptionnelle sur les voyages depuis l’Algérie

Alors que les prix des billets s’envolent en cette fin d’année, une bouffée d’air frais vient rafraîchir le marché des voyages en Algérie. Les compagnies maritimes, à l’image de Baleària, saisissent l’opportunité de profiter des offres alléchantes.

Bonne nouvelle pour les voyageurs algériens ! Baleària a lancé une offre exceptionnelle pour rejoindre l’Espagne à prix réduit. Découvrez toutes les destinations, les tarifs attractifs et les modalités de cette promotion dans cet article.

Traversées Algérie – Espagne : Baleària annonce une offre exceptionnelle

Face à la montée en flèche des prix des billets de voyage en cette période des fêtes de fin d’année, la compagnie maritime espagnole propose une alternative plus économique et confortable. Elle vient de lancer une nouvelle promotion pour les voyageurs algériens désireux de voyager en Espagne.

Baléària invite ses passagers à réserver leurs billets de voyage en ferry et à profiter des meilleurs prix de la compagnie. Plusieurs routes sont concernées par cette promotion avec plus d’horaires et une plus grande flexibilité. Le tout à seulement 135 euros par personne et par trajet, avec véhicule, bagage illimité et en cabine.

Mais ce n’est pas tout. Pour couronner son offre, la compagnie maritime offre à ses passagers la possibilité de savourer un menu gratuit (entrée, plat principal, dessert, pain et condiments inclus).

Baleària lance une nouvelle promotion : Prix et conditions

Ces nouveaux tarifs promotionnels s’appliquent sur toute réservation de quatre personnes en cabine, par trajet. Ils concernent les voyages entre Valence-Mostaganem, Valence-Alger, Valence-Oran et Barcelone-Alger. Le nombre de places disponibles est limité et le prix est susceptible d’être modifié en fonction de l’offre choisie.

Les nouveaux tarifs de Baleària sont les suivants :

Valence – Mostaganem : à partir de 165 euros ;

Au départ de Valence vers Oran : au prix de 135 euros ;

Depuis le port de Valence vers celui d’Alger : à partir de 165 euros ;

Depuis Barcelone vers le port d’Alger : à partir de 200 euros.

Pour rappel, après avoir assuré la desserte du port de Mostaganem au départ de Valence, depuis 2016, la compagnie maritime a décidé récemment décidé de renforcer son réseau vers l’Algérie en annonçant le lancement de nouvelles routes maritimes. D’ailleurs, Baleària a lancé, mercredi 18 décembre 2024, sa première traversée au départ de Valence et d’Oran.

Sur le créneau Espagne – Algérie, ce transporteur maritime fait face à sa concurrente Algérie Ferries, qui propose aussi, en plus de Valence et de Barcelone, la desserte du port d’Alicante depuis plusieurs villes algériennes. Le renforcement de ce programme permettra aux voyageurs algériens de bénéficier d’un large choix de destinations et des prix à la fois attractifs et compétitifs.

