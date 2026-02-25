Vague d’intoxications alimentaires : le ministère de la Santé appelle à la vigilance en ce Ramadan

En ce mois de Ramadan, période où les rassemblements familiaux et les repas collectifs se multiplient, le ministère de la Santé alerte la population sur une recrudescence de cas d’intoxications alimentaires.

Le communiqué officiel souligne l’importance de la vigilance et du respect strict des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire pour éviter des complications graves.

La période actuelle est marquée par l’enregistrement de plusieurs cas liés à la consommation de denrées périssables. Notamment les pâtisseries, la viande hachée, les œufs et les produits laitiers.

Selon le ministère, ces incidents mettent en évidence les risques liés à l’alimentation collective, souvent causés par une rupture de la chaîne du froid ou le non-respect des règles élémentaires d’hygiène, ce qui facilite la prolifération des bactéries.

Cependant, ces troubles, souvent bénins, peuvent parfois représenter un « danger réel pour la santé publique », insiste le ministère.

Intoxications alimentaires : les mesures de prévention incontournables selon le ministère de la Santé

Pour protéger la santé publique, le ministère recommande à tous les citoyens et professionnels de la restauration collective de suivre rigoureusement les mesures suivantes :

Se laver les mains et nettoyer soigneusement les ustensiles avant toute préparation. Laver minutieusement les aliments avant cuisson. Cuire tous les aliments à cœur pour éliminer les agents pathogènes. Respecter les règles de réfrigération lors du stockage et du transport des denrées. Utiliser de l’eau potable pour la cuisson et la préparation. Séparer les aliments cuits des aliments crus pendant le stockage au frais. Vérifier systématiquement les dates de péremption. Ne pas laisser la viande décongeler à température ambiante. Éviter la consommation de conserves endommagées, gonflées ou présentant une odeur suspecte. Conserver les aliments cuits dans des contenants fermés pour éviter tout contact avec d’autres aliments. Ne pas laisser les préparations à température ambiante plus de deux heures. Éviter le stockage prolongé des aliments cuits.

Le ministère insiste particulièrement sur la responsabilité des traiteurs, pâtissiers et restaurateurs, très sollicités durant le Ramadan, les appelant à un « engagement strict » en matière d’hygiène. Mais c’est aussi dans les foyers que la vigilance doit être maximale, alors que les invitations et les repas en famille se multiplient.

« La prévention reste le moyen le plus efficace pour éviter les complications graves liées aux intoxications alimentaires », rappelle le ministère, appelant chaque citoyen à faire preuve de responsabilité pour que le mois sacré reste un moment de santé, de spiritualité et de sérénité.

