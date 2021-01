Vague d’indignations après la diffusion du film « Redemption Day »

Une forte compagne est dirigée par des algériens sur le site IMB (Internet Movie Database), qui est spécialisé dans la validation des productions cinématographiques, et cela dans le but de rabaisser le classement du film « Rdemption Day », dont les promotions publicitaires et commerciales ont débutés le 12 Janvier de l’année en cours.

La production réalisée par une collaboration entre le Maroc et l’Amérique, est éditée de la part de l’américain d’origine marocaine Hicham Haji. C’est un film qui relate l’histoire d’une célèbre scientifique américaine qui part au Maroc, à la recherche des plus anciens ossements de l’humanité, datant de 300 mille ans. Cependant elle se fait kidnapper sur les frontières algériennes, de la part d’une bande de terroristes. Et son mari, qui est un soldat maritime part à sa requête.

Pourquoi le boycotte ?

L’histoire du film est tissée selon le modèle américain, qui tend souvent à mêler la politique et l’art cinématographique. C’est ce qui facilite la commercialisation et la manipulation de l’opinion public. Cependant, « Redemption Day » va encore plus loin que cela en affectant l’image de l’Algérie. Une polémique qui a poussé les algériens à se dresser contre cette réalisation.

L’éditeur marocain quant à lui, déclare que « Les algériens m’attaquent pour des raisons fausses, je ne suis qu’un éditeur et je pratique mon art ». Le boycotte du film pourrait prochainement affecter négativement sa diffusion dans les salles de cinémas, ainsi que dans son classement à l’échelle mondial.