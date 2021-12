Vague de solidarité avec le youtubeur algérien « Khoubai »

Grâce à YouTube, sur lequel tout est possible ou presque, toutes les thématiques y sont traitées. Certains youtubeurs sautent parfois sur le grappin de l’ingénuité des internautes pour leur partager des contenus insipides. D’autres préfèrent miser plutôt sur la singularité de leurs contenus. Avec beaucoup de talents, mais surtout d’acharnement, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu s’engageant résolument dans la voie de l’originalité avant de commencer à secouer peu à peu le trône de la « médiocrité ».

Afin de tordre le cou aux clichés « insignifiants » ou « médiocres », certains youtubeurs ou influenceurs algériens travaillent à bâton rompu pour produire des contenus originaux en espérant la mansuétude des « followers » souvent à la quête de ce qui est nouveau, mais surtout original. Aujourd’hui, beaucoup d’internautes changent leur vision sur les réseaux sociaux et réclament une matière qui les fais sortir des oripeaux de « l’exiguïté intellectuelle »

Khoubaib Kouas, est l’un des jeunes youtubeurs algériens qui, non sans anicroche, a pu se démarquer efficacement des autres pour son contenu comme étant « véritablement passionnant » et « captivant ». Sur sa chaine YouTube, Khoubaib, ce constantinois féru d’aventures et de voyages, ne manque aucune occasion pour plonger ses followers dans un univers envoutant d’exploration et de découvertes. Il parcourt alors le monde, côtoie de nouvelles cultures et par la magie de son énergie et sa culture générale, il arrive à séduire des centaines de milliers d’internautes.

Quand la toile s’enflamme pour soutenir Khoubai

Khoubaib, au travers de ses vidéos, n’a pas laissé indifférents les internautes. En effet, depuis quelques jours, les réseaux sociaux se sont enflammés pour soutenir le jeune Youtubeur. Des pages sont allées même à mettre au pilori certains influenceurs, pour qui, « l’influence » n’est autre qu’une mauvaise orientation des plus jeunes. Pis encore, ils les accusent de vouloir pousser « nos jeunes à la dépravation ».

Ce « coup de pouce » semble porter ses fruits. Et l’appel pour soutenir « Khoubai » s’est répandu comme une trainée de poudre sur les réseaux sociaux. Hier, en quelques heures, le youtubeur a récolté plus 140 000 abonnés. Certaines pages l’ont même abreuvé d’éloges pour la qualité de son travail. « C’est ce genre de personnes qu’il faut soutenir. Il fait des merveilles et mérite même d’être célèbre et non les gens insignifiants qui nous empoisonnent avec leur contenu vide de sens », fulmine un des internautes.

Aujourd’hui avec plus de 700 000 abonnés sur sa chaine Youtube, Khoubaib, muni de son sac à dos de voyage et son enthousiasme hors pair, poursuit son aventure à la découverte de nouvelles contrées, d’autres cultures et réussi à travers des vidéos parfaitement produites, à faire aborder le tourisme autrement essayant même de faire sortir l’Algérie des sentiers battus en mettant en valeur la beauté d’un pays incessamment dénigrée.