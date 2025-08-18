Vague de haine contre l’avocate Khadija Aoudia après sa plainte contre Bruno Retailleau

L’avocate d’origine algérienne, Khadija Aoudia, ancienne bâtonnière au barreau de Nîmes, est victime de nombreuses insultes racistes et sexistes sur internet. Ces attaques font suite à sa plainte, déposée au nom de plusieurs associations, contre le ministre français de l’Intérieur, Bruno Retailleau.

Le 8 août dernier, trois associations, présentées par Khadija Aoudia, ont saisi la Cour de la justice de la République. Elles accusent le ministre français de l’Intérieur « d’incitation à la haine » et de « discrimination » envers la communauté musulmane et les personnes d’origine maghrébine.

La plainte s’appuie sur plusieurs déclarations publiques de Bruno Retailleau, notamment « l’immigration n’est pas une chance pour la France« , « le voile est un signe d’apartheid« , « à bas le voile« .

« Dehors Blédarde » : l’avocate Khadija Aoudia subit une vague de haine

Suite à l’annonce de la plainte, Khadija Aoudia est devenue la cible d’attaques extrêmement violentes. Sur les réseaux sociaux, des insultes racistes telles que « dehors blédarde » et des messages l’incitant à quitter la France pour l’Algérie, comme « qu’elle aille en Algérie faire son métier« et « qu’elle mette son sac-poubelle sur le crâne puis hop dans le premier avion direction Alger« , ont été proférés.

Ces attaques sont également accompagnées de remarques sexistes, comme « ma belle » et « la petite dame algéro-française« , et incluent des menaces pouvant aller jusqu’à « la provocation au viol« .

Par ailleurs, de nombreux avis postés sur la fiche Google de l’avocate témoignent du même climat hostile que celui sur les réseaux sociaux. Parmi eux, on peut lire des commentaires comme : « Avocate faisant une différence en fonction de votre origine. Mieux vaut ne pas être Français si vous souhaitez qu’elle vous représente« , ou encore « la France aux Français« .

Soutiens de la profession

En réponse à ces attaques, la section nîmoise du syndicat des avocats de France, la Conférence régionale des bâtonniers du Grand sud-est de la Corse, ainsi que l’Ordre du barreau d’Alès ont exprimé leur solidarité avec Khadidja Aoudia.

En effet, Michael Bastien, président de la Ligue de Défense des valeurs républicaines et impliqué dans la plainte, a déclaré que ces messages sont « symptomatiques de la réalité » et reflètent « un climat délétère » alimenté par les discours politiques.

Il a ajouté : « Quand vous avez la peau noire ou que vous êtes arabe, on vous déteste, on vous dévisage partout, tout le temps et plusieurs fois par jour. Vous finissez par croire ce que le regard des autres vous renvoie, surtout quand un ministre vous explique que vous n’êtes qu’un barbare« .

De son côté, Khadija Aoudia reconnaît « cristalliser les haines » en tant que femme et en raison de son prénom. Mais elle refuse de porter plainte contre ses harceleurs, estimant que « les concitoyens sont aveuglés par les discours qui viennent des plus hautes sphères de l’État« .

