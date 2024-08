Vague de haine contre Imane Khelif : le CIO lance un dernier avertissement aux participants

Le Comité international olympique (CIO) a émis, ce vendredi soir, un dernier avertissement aux individus ayant enfreint les règles en diffusant des publications nuisibles à l’encontre de la championne algérienne, Imane Khelif. Cette décision fait suite à une série d’incidents récents où la boxeuse a été la cible de messages offensants sur les réseaux sociaux, une situation qui a rapidement attiré l’attention des autorités sportives.

Selon un communiqué du COA (Comité Olympique et sportif algérien), le CIO a ordonné la suppression immédiate de toute publication portant atteinte à l’image d’Imane Khelif. Cette directive survient après une plainte officielle déposée par la même instance auprès du CIO. La COA a dénoncé une « grave violation des règles de l’éthique sportive et de la charte olympique », soulignant que ces attaques visaient spécifiquement Imane Khelif, une participante aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Dans le même communiqué, la Commission olympique algérienne a informé l’opinion publique nationale et internationale de la situation, réaffirmant son soutien inconditionnel à la championne. La COA a également déclaré qu’elle se réserve le droit de poursuivre en justice toute personne impliquée dans cette campagne de diffamation.

Ces événements font suite aux actions de la boxeuse hongroise Luca Hamori, qui aurait publié des contenus offensants à l’encontre d’Imane Khelif sur les réseaux sociaux. Les publications en question ont déclenché une vague d’indignation, poussant les autorités algériennes à réagir rapidement pour protéger leur athlète. Le CIO, conscient de la gravité de la situation, a pris des mesures pour garantir le respect des valeurs olympiques et la protection des athlètes contre toute forme de harcèlement.

🚨We are deeply concerned about the escalating harassment against Imane Khelif. How far can the relentless targeting of our boxer continue without consequences ?

The inappropriate behavior of the Hungarian athlete, who is set to face the Algerian boxer this Saturday, August… pic.twitter.com/GOMibIY1OM

— Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) August 2, 2024