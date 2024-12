Vague de froid en Algérie : vigilance « jaune » dans plusieurs wilayas ce vendredi 27 décembre

Le froid s’installe en Algérie, annonçant l’arrivée de la saison hivernale. Ce week-end, les températures maintiendront leur baisse à travers différentes régions du pays. Sortez vos manteaux et découvrez les prévisions météo de ce vendredi 27 décembre.

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont maintenu la vigilance jaune de niveau 1 « grand froid » dans les wilayas de Laghwat, Bordj-Bou-Arréridj, M’sila, Tiaret, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Batna, Sétif, Djelfa, El-Bayadh, Khenchela, Saïda et Naâma.

Ainsi, Météo Algérie a annoncé un temps relativement froid sur les hauts plateaux de l’Est et de l’Ouest, ainsi que sur les régions intérieures de l’Est et la région des Aurès.

Retour du froid en Algérie : quelles sont les températures du jour ?

D’après le bulletin météo de ce vendredi, le mercure affichera des températures maximales oscillant entre 12 et 18 °C sur les régions côtières, entre 7 et 17 °C sur les régions intérieures et entre 8 et 27 °C sur les régions sahariennes.

Dans le détail, l’ONM a prévu 12 °C à Annaba, 14 °C à Béjaïa, 16 °C à Tenes et à Tipaza, et 18 °C à Tlemcen. Ce 27 décembre, la température atteindra 9 °C à Mila, 10 °C à Naâma, 15 °C à Ain Defla, à Blida et à M’sila. Au Sud, le thermomètre affichera 18 °C à Biskra et 19 °C à Adrar et à In Salah.

Les prévisions météo du vendredi 27 décembre : quel temps prévoir ce week-end ?

Dans les régions de l’Ouest, attendez-vous à des nuages accompagnés de brouillard sur les hauts plateaux, avec formation de gel durant la matinée. Cependant, le temps deviendra généralement dégagé par la suite, offrant des conditions plus clémentes.

Pour les régions du Centre et de l’Est, Météo Algérie annonce un ciel majoritairement nuageux. Quelques pluies légères et éparses affecteront les régions côtières et proches côtières. Mais une amélioration des conditions météorologiques est à prévoir dans l’après-midi pour les régions du Centre, tandis que les régions de l’Est bénéficieront d’une amélioration progressive durant la nuit.

Par ailleurs, il est important de noter que l’ONM a fait savoir que des formations de gel sont également à prévoir durant la matinée sur les régions intérieures, les hauts plateaux et la région des Aurès.

Enfin, pour ce qui est des régions sahariennes, le bulletin météo de ce vendredi 27 décembre prévoit un temps sera dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble de notre grand Sud.