Vague de froid en Algérie : fortes pluies et températures en chute libre dès ce dimanche 4 janvier

Après deux semaines de vacances d’hiver, les élèves et les étudiants retrouvent ce dimanche 4 janvier 2026 les bancs de l’école et de l’université. Une reprise marquée non seulement par la fin du repos, mais aussi par un net changement des conditions météorologiques. Après un léger répit observé ces derniers jours, la pluie, le froid intense et même la neige font leur grand retour dans plusieurs régions du pays.

Selon les dernières prévisions, les wilayas du Nord entreront dès la soirée de ce dimanche sous l’influence d’un puissant système dépressionnaire. Ce phénomène apportera avec lui un air polaire très froid, des pluies abondantes et des chutes de neige importantes, provoquant une baisse sensible des températures sur l’ensemble des régions concernées.

🟢 À LIRE AUSSI : De décharge géante à espace verdoyant : le pari réussi d’Alger pour l’écoparc d’Oued Smar

Les modèles numériques de prévision météorologique annoncent pour ce dimanche un ciel couvert à très nuageux, accompagné de pluies éparses sur de nombreuses wilayas du Nord. Les précipitations toucheront également le Nord du Sahara et les régions des oasis, signe d’une perturbation étendue et active. Malgré une accalmie temporaire dans certaines régions, la situation évoluera rapidement.

Vague de froid en Algérie : chutes de neige et baisse du mercure dès lundi !

Dès lundi, les conditions météorologiques se dégraderont davantage. Le temps deviendra généralement nuageux et pluvieux sur l’ensemble des wilayas du Nord, avec une perturbation qui débutera par les régions occidentales avant de progresser vers le Centre puis l’Est du pays en soirée. Les pluies gagneront alors en intensité.

Les cumuls dépasseront localement les 50 millimètres dans la nuit de lundi à mardi et tout au long de la journée de mardi, en particulier sur les régions Ouest et Centre. Les wilayas les plus exposées à ces pluies très abondantes restent Oran, Sidi Bel Abbès, Mascara, Chlef, Aïn Defla, Tlemcen, Tipaza, Alger, Boumerdès, Bouira, Laghouat et Naâma.

La dépression ne se limitera pas aux pluies. D’importantes chutes de neige sont également attendues sur les reliefs situés entre 700 et 1 000 mètres d’altitude. Les régions de Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Naâma, Djelfa, Laghouat, Blida, Bouira, Médéa, Jijel, Batna, Sétif et Khenchela se prépareront à un épisode neigeux marqué, prévu à partir de la soirée de mardi jusqu’à la matinée de mercredi.

🟢 À LIRE AUSSI : Grève des transporteurs : Naftal menace de « résilier les contrats »

Le froid s’imposera durablement. Les températures minimales oscilleront entre -3 et 0 °C dans les régions intérieures durant la nuit et en matinée, tandis que les zones côtières enregistreront des valeurs comprises entre 2 et 6 °C. En journée, les maximales varieront entre 6 et 15 °C dans le Nord, alors que le Sud conservera des températures plus clémentes, comprises entre 12 et 25 °C.

Enfin, l’état de la mer se dégradera nettement. Les journées de lundi et mardi verront une mer agitée à fortement agitée, accompagnée de vents violents dépassant les 60 km/h et de vagues pouvant excéder 4 mètres, appelant à la plus grande prudence pour les activités maritimes.